Crisis en el Frente Litoral

Política 1 Minute

Se retiró la agrupación Raíces Peronistas de La Paz defendiendo a CFK. Quieren participar de las PASO en Entre Ríos.

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LA AGRUPACIÓN “RAÍCES PERONISTAS”, MANIFIESTA QUE CONTINUARÁ CON SUS CONVICCIONES Y BASES IDEOLÓGICAS, EN LA FIRME CREENCIA QUE SOLO EL PROYECTO NACIONAL Y POPULAR, COMENZADO CON NÉSTOR KIRCHNER Y CONTINUADO POR CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, NOS LLEVARÁ A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN ESTOS DOCE ÚLTIMOS AÑOS, Y ES LO QUE NOS DA Y DARÁ FUNDAMENTO PARA LUCHAR CONTRA UN NEOLIBERALISMO SALVAJE, APLICADO POR EL GOBIERNO DE LA ALIANZA PRO-UCR DE CAMBIEMOS,- COMPARTIMOS LA IDEA DE LA UNIÓN DEL PERONISMO, PERO NO A CUALQUIER PRECIO, SINO RESPETANDO LA VOLUNTAD POPULAR EN LAS INTERNAS QUE FORTALECEN AL PERONISMO; ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE NOS REPRESENTARÁN COMO LEGISLADORES NACIONALES DEBEN TENER ESTA FIRME CONVICCIÓN, CON SENSIBILIDAD SOCIAL, REPRESENTANDO Y DEJANDO PLASMADO LA IDEOLOGÍA NACIONAL Y POPULAR, SIENDO COHERENTES Y CONSECUENTES, CON LO QUE SE DICE Y CON LO QUE SE HACE, PUES SOLO DE ESTA MANERA SE MANTENDRÁN FIRMES ANTE TANTO ATROPELLO Y NO TRAICIONARAN EL VOTO POPULAR.- EN ESTE MARCO, NUESTRA AGRUPACIÓN HA DECIDIDO, EN UN PLENARIO DE DEBATE Y ANÁLISIS, DEJAR DE SER PARTE DEL “FRENTE LITORAL”.

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Foto: Red Social Facebook

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(La Nota digital)

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Publicado por La Nota Digital

Noticias. Entre Ríos. Argentina

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