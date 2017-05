Condenaron a Barreiro a 1 año y medio de prisión en suspenso

Ricardo Barreiro además deberá realizar una probation. Jorge Lanata lo apodó “El Jardinero K”.

En realidad son tres partes de una misma condena: 1 año y medio de prisión condicional, 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y, también por ese tiempo, le ordenó realizar trabajos comunitarios; todo por el delito de falsificación de instrumento público.

Barreiro fue juzgado en Paraná, por haber falseado datos en una declaración jurada, lo que le permitió ser funcionario del Estado y proveedor del mismo.

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Pablo Vírgala, encargado del juicio, consideró “que el hecho en su materialidad y en la ligazón subjetiva de Barreiro con el mismo se encuentran indubitablemente probadas”.

CIRCO ROMANO

Barreiro dijo: “Sigo triste porque se habla de supuestos y más supuestos, de debería saber por su inteligencia y capacidad; ¿por qué, yo no puedo ser ignorante de una cosa que estaba ocurriendo? Por supuestos, me condenan por ésto y por aquello, supuestos, traen la retórica del derecho, yo lo que quiero son pruebas, y le digo al fiscal, pruebas (…) quiero dejar bien claro, creo en la Democracia, creo en la Justicia, creo en la Constitución (…) pero no quiero que ésto se transforme en un Circo Romano o en la Inquisicion (…)”

Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez fueron los abogados defensores de Barreiro.

EN LAS REDES

#JardineroK La saco barata enParaná Lo condenaron a año y1/2 prisión en suspenso e inhabilitacion cargos públicos Era cantado x conexiones — Julio Piumato (@JulioPiumato) 23 de mayo de 2017

(La Nota digital)