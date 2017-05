“No hubo propuesta superadora”.



Se realizó hoy la reunión entre los gremios estatales y el gobierno provincial en la Secretaría de Trabajo. Según precisó Domínguez, el Ejecutivo ofreció el 21 por ciento en cuatro tramos, que “no se diferencia de lo que se venía hablando, y simplemente incorpora el 3 por ciento que unilateralmente el gobierno anunció en un acto que ya está definido y no fue negociado en esta paritaria”. Ya se pagó 6 por ciento en marzo y 3 en mayo, a lo que se sumará un 6 por ciento en julio y otro 6 por ciento en octubre.

La dirigente anunció que el día viernes se movilizarán para “mostrar el rechazo rotundo a lo que el gobierno ha traído hoy a la paritaria” y admitió que hay “preocupación y malestar porque esperábamos otro resultado”.

Durante el encuentro “no se habló de otro tema, no hubo respuestas concretas a lo que hemos planteado, así que lamentablemente vamos a continuar en el camino de lucha si el gobierno no trae una solución para los trabajadores”, agregó.

También consideró que no se puede “hablar solamente de lo que pasa en 2017, olvidándonos de todo lo que perdimos en 2016, y si bien la cláusula gatillo es una opción para que los índices inflacionarios no deterioren en salario, con estos números realmente no hay una recomposición mínima para nuestros trabajadores, sobre todo los de menos ingresos”. (APFDigital)

(La Nota digital)