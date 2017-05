Abril Chamorro.

TROPHY HEAD

Me hubiese gustado colgarte

Como un trofeo sobre la pared

Siquiera para tener un recuerdo

de lo que tu veneno hizo en mí.

Todas las células muertas surgen

desde algún rincón

se mueven como las entrañas

de una bestia que se rehúsa a morir.

A lo lejos te veo;

depredador que ronda

en las calles

cazando a alguien más.

Camino como el animal libre que soy

anhelando el cautiverio

deseando ser presa de aquella bestia

que algún día cacé.

LUNARES

En el desierto de una espalda Joel salió a navegar. Siempre en la popa de su barco y con la frente de lado al gélido viento del suspiro. Navegó sobre una joroba y bajó deslizándose suavemente por entre unos oscuros lunares triangulares y se adentró con cautela entre los vellos que se erguían en la zona lumbar.

Como tinta de lágrimas perdidas de un amante anterior, pequeñas pecas marcaban un silencioso camino hacia las nalgas, por las cuales al ver su horizonte Joel se rehusó atravesar.

Una escarchada uña azul llena de base de maquillaje lo apresó entre la carne y la textura huesuda del dedo y lo alzó por los aires con velocidad.

La travesía se detuvo de golpe frente a una colosal nariz donde fluidos de perlas sólidas se vertían como cataratas a los lados de la nariz. Joel en su asombro escuchó una voz suave que venía del aire.

-Mamá, es extraño, pero este ácaro me recuerda a papá-

FEELINGS

Hoy probé no pensar, como para cambiar un poco el traqueteo de mi cerebro.

Y descubrí que siento la cabeza liviana.

Sin palabras o imágenes.

Intente con fuerzas no concentrarme siquiera en mi respiración.

Y me sentí como un pedazo de nube.

Como dos ojos sobre algo que flota.

Algo que no aporta nada.

Algo que solo está allí.

Pero ahora que lo pienso,

a todo este tema de no pensar

me doy cuenta.

¿Acaso sentir no es un pensamiento?

FUGA: CRÓNICA DE UN ESCAPE EXITOSO

21 gramos

suspiró al morir.

Pedazos

de aire blancuzco

y granulado.

Escaparon más allá

de los pulmones.

21 gramos.

Se escurrieron de los labios,

se elevaron majestuosos,

brillantes

y huyeron con la luz

de la tarde.

EN PESCA DE UN RECUERDO

El día no había empezado bien. Tampoco había indicios de que fuera a mejorar. Caminaba apresurada hacia mi hogar. Como un mantra, repetía detalladamente todas las actividades que realizaría por la tarde. Y como sonido de fondo, mis quejas y frustraciones completaban el coro de malos pensamientos.

Abría el portón de la entrada cuando divisé algo tirado entre la tierra del jardín. Un punto rojo y brillante, no más grande que mi pulgar. Con solo verlo de lejos, lo noté familiar.

Me doble sobre mis rodillas y lo tomé entre el dedo pulgar y el índice. Lo di vuelta unos segundos y retiré los residuos pegados en su superficie. Aquel pez particular, con una mandíbula que recubría como un tesoro el centro de metal que atraía el oscilante imán, que colgaba como péndulo de una fina y frágil caña de plástico, me recordó a los años de familia unida. A aquella familia que no estaba dividida por obligaciones ni tecnología. A una familia que en vez de enfurecerse por la falta de películas para ver los días de lluvia, se reunía alrededor de una mesa a pescar peses de colores.

Apenas sonreí cuando las imágenes de esas tardes vinieron a mi mente a espantar los problemas presentes. Adopté el pequeño pez como uno más de mi hogar. Ahora me mira desde un estante.

FLEISCH FESTIVAL

Encerré tu amor en una jaula

Luego de descuartizarte

Y colgar tu piel

Como la de una criatura extraña

Sobre el umbral de la puerta

En un frasco lleno de lágrimas

Preserve tu venenoso cerebro

Para que tus ideas naufragaran

Y se desintegraran en la sal

Decoré mi cocina

Con tus dedos resecos;

Los encerré para que me recuerden

A una tarde de lluvia

Cuando mojados brillaban

Aún no puedo librarme

De tu danzante figura esquelética

De las sombras en cada rincón

Ni de tus pestañas

Que me miran

Son espinas ancladas

A lo que antes era un corazón.

(La Nota digital)