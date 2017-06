Numerosos llamados y salutaciones en en su programa que sale al aire los domingos por LT27 La Voz del Montiel.

Cabe recordar que el autor de La Primavera nació el 4 de junio de 1931 en Altamirano Norte, departamento de Tala y hoy está afincado en Villaguay.

Don Víctor está en el pedestal de la Cultura Popular junto a Don Ata, Linares Cardozo y Mercedes Sosa; difusor incansable de la milonga, el chamamé y la chamarrita.

“(En los ’70) Me tuve que ir del país porque no tenía trabajo y me habían puesto en la lista negra; me habían censurado por dos temas míos (Para usted amigo, y ¿Y si la saco ganada? y me adosaron otro tema de un uruguayo que tenía mi mismo apellido”, comentó el cantautor en una entrevista.

“En esa época no se podía decir por ejemplo la palabra compañero, porque se asociaba a la cultura popular; entonces como no tenía trabajo tuve que salir para España a probar suerte y a buscar trabajo, y así se dio que después anduve por otros países de Europa, Japón y Estados Unidos”.

Hoy es el cumpleaños de Víctor Velázquez pic.twitter.com/I8mV1B2TlM — Radio LT27 – Oficial (@RadioLt27) 4 de junio de 2017

