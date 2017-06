José Cáceres pateó el tablero al plantear que el ex gobernador Sergio Urribarri “sería el mejor candidato” para las legislativas.

Cáceres, en comunicación con Radio La Voz se refirió a la necesidad de mostrar unidad en el peronismo.

No obstante, señaló que “no fue invitado” al acto organizado por Jorge Busti. “A mí no me invitaron. Si lo hubieran hecho, lo hubiera pensado, pero no me invitaron”. “De igual manera, me alegró”, agregó el ex vicegobernador.

Consultado si Paraná debería llevar candidato en la lista de diputados, “es una ciudad grande, y creo que debería estar representada”. “Hay muchas personas capacitadas como para ocupar ese lugar”, agregó.

– Blanca Osuna, leí que no quería… Y creo que Halle también declinó su intención – señaló Cáceres.

– Pero nadie le reclamó que no se baje … – repreguntó el entrevistador.

– No? Ah…

– Y el Pato, tiene residencia en Paraná? – se le preguntó al dirigente del Club Paraná.

– Para mí gusto, sería el mejor candidato. Por allí puedo hablar influido por la amistad que nos une, pero para mí sería un gran candidato. Yo creo que si fuera él, muchos irán detrás. Podría ser candidato, si quisiera. Y además, los objetivos son tan importantes, que me parece que la unidad nuestra, aun sin relaciones de mayor o menor afinidad, resulta imprescindible para frenar lo que está haciendo Macri – destacó.

(La Nota digital)