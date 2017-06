Se destaca la cantidad de pensiones entregadas en Gualeguaychú con 2.718; La Paz con 2.158; Villaguay con 1.979; Chajarí con 1.729; Gualeguay con 1.722; Santa Elena con 1.764; San José de Feliciano con 1.683; Concepción del Uruguay con 1.567 beneficiarios; Victoria con 1.506; Federal con 1.359; Diamante con 1.036 pensiones; y Nogoyá con 1.093 pensiones con contributivas.

Concordia está arriba de Paraná, con 8.658 pensiones sobre 6.267

Según un informe de la Comisión Nacional de Pensiones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que publicó Análisis, en Entre Ríos se cobran 49.213 pensiones no contributivas.

EN CADA LUGAR

En la localidad 1º De Mayo existen 9 pensiones.

En Aldea Asunción hay 8.

En Aldea Brasilera se otorgan 28.

En Aldea Grapschental existen 4.

En Aldea María Luisa hay 9.

En Aldea Protestante se entregan 10 pensiones.

En Aldea Salto existen 14 beneficiarios.

En Aldea San Antonio son 16.

En Aldea San Isidro (El Cimarrón) se otorga 1.

En Aldea San Juan hay 16.

En Aldea San Rafael se otorgan 4.

En Aldea Santa María también se entregan 4.

En Aldea Spatzenkutter son 11 beneficiarios.

En Aldea Valle María existen 29 pensionados.

En Altamirano Sur son 13.

En Antelo hay 5 pensionados.

En Aranguren se registraron 60 beneficiarios.

En Arroyo Barú se otorgan 15 pensiones no contributivas.

En Basavilbaso hay 321.

En Benito Legerén son 25.

En Betbeder se entregan 15.

En Bovril hay 820 pensionados.

En Calabacilla se otorgan 21 beneficios de este tipo.

En Caseros existen 37 pensionados.

En Ceibas son 89.

En Cerrito hay 130.

En Chajarí se entregan 1.729 beneficios.

En Clodomiro Ledesma hay 16 pensionados.

En Colón son 790 beneficiarios.

En Colonia Alemana se entregan 3.

En Colonia Avellaneda hay 86 pensionados.

En Colonia Avigdor se entregan 44 beneficios.

En Colonia Ayuí son 53.

En Colonia Crespo se otorgan un total de 281 pensiones no contributivas.

En Colonia Elía existen 25.

En Colonia Ensayo se otorga 1 pensión.

En Colonia General Roca son 13.

En Colonia La Argentina existen 22.

En Concepción Del Uruguay hay 1.567 beneficiarios.

En Concordia son 8.658.

En Conscripto Bernardi se entregan 130.

En Crespo existen 15 beneficiarios.

En Diamante son 1.036.

En Don Cristóbal hay 29 pensionados.

En Durazno se otorgan 14 beneficios.

En El Brillante hay 6.

En El Colorado es sólo 1.

En El Palenque son 3 beneficiarios.

En El Pingo se entregan 39 pensiones no contributivas.

En El Solar sólo es 1.

En Enrique Carbó son 20.

En Estación Arroyo Clé hay 4 beneficiarios.

En Estación Camps existen 13.

En Estación Escriña se otorgan 5.

En Estación Puíggari son 16.

En Estación Raíces hay 53 beneficiarios.

En Estación Yeruá son 66 con pensiones no contributivas.

En Estación Yuquerí existen 7.

En Estancia Grande hay 3.

En Faustino M. Parera son 2.

En Febre hay sólo 4.

En Federación son 932 beneficiarios.

En Federal 1.359 pensionados.

En General Almada son 3.

En General Alvear existen 17.

En General Campos son 227.

En General Galarza hay 223 pensiones no contributivas.

En General Racedo existen 14.

En General Ramírez hay 229 beneficiarios.

En Gilbert se entregan 29 pensiones.

En Gobernador Echagüe sólo 3.

En Gobernador Mansilla son 95.

En Gobernador Solá se otorgan 21 beneficios.

En Gualeguay hay 1.722.

En Gualeguaychú son 2.718.

En Guardamonte hay 9.

En Hasenkamp son 240.

En Hernandarias se entregan 365 pensiones.

En Hernández son 93 beneficiarios.

En Herrera hay 40.

En Hocker son 6.

En Ibicuy perciben 327 personas pensiones no contributivas.

En Ingeniero Miguel Sajaroff hay 15 beneficiarios.

En Irazusta son 14 los beneficiarios.

En Jubileo se otorgan 35.

En La Clarita hay 16 beneficiarios.

En La Criolla se entregan 82.

En La Paz existen 2.158 pensionados.

En La Picada hay 20.

En Larroque son 228.

En Las Guachas hay 2.

En Las Moscas son 16.

En Las Tunas se entregan 18.

En Líbaros son 6 los beneficiarios.

En Los Charrúas existen 201.

En Los Conquistadores se entregan 50.

En Lucas González se otorgan 334.

En Maciá hay 364 pensiones no contributivas.

En María Grande hay 319.

En Mazaruca se otorgan 4.

En Médanos son 27.

En Molino Doll existen 10.

En Nogoyá se entregan 1.093.

En Nueva Escocia hay 8 beneficiarios.

En Nueva Vizcaya son 21.

En Oro Verde sólo 1.

En Osvaldo Magnasco hay 7.

En Paraná son 6.267.

En Paso De La Laguna son 4.

En Pastor Britos se otorgan 8.

En Pedernal son 13.

En Piedras Blancas se entregan 112.

En Pronunciamiento hay 27 beneficiarios.

En Pueblo Arrúa (Est. Alcaraz) se entregan 3.

En Pueblo Bellocq (Est. Las Garzas) hay 9.

En Pueblo Brugo se otorgan 69 pensiones no contributivas.

En Pueblo Cazes hay 12.

En Pueblo General Belgrano existen 4.

En Pueblo Liebig’s hay 1.

En Puerto Las Cuevas existen 76.

En Puerto Ruiz hay 9.

En Puerto Yeruá son 73 pensiones no contributivas.

En Rocamora hay 14.

En Rosario Del Tala hay un total de 543.

En San Benito son 257 los beneficiarios.

En San Gustavo se entregan 134.

En San Jaime De La Frontera un total de 516.

En San José se otorgan 426.

En San José De Feliciano se entregan 1.683.

En San Ramón sólo es 1 beneficiario.

En San Salvador se trata de 676 pensionados.

En San Víctor son 10.

En Santa Ana existen 113.

En Santa Anita se otorgan 22.

En Santa Elena hay 1.764 beneficiarios.

En Sauce De Luna existen 413 pensionados.

En Sauce Pinto hay sólo 2.

En Seguí se entregan 160.

En Sir Leonard sólo 1.

En Sosa se otorgan 36.

En Strobel hay 77 beneficiarios.

En Tabossi son 131.

En Tezanos Pinto sólo 2.

En Ubajay hay 115.

En Urdinarrain se entregan 215.

En Viale se otorgan 345 beneficios.

En Victoria hay 1.506.

En Villa Elisa un total de 239.

En Villa Adela son 14.

En Villa Clara existen 227.

En Villa Del Rosario hay 160 beneficiarios.

En Villa Domínguez son 226 los pensionados.

En Villa Libertador San Martín hay 3.

En Villa Mantero son 36.

En Villa Paranacito se entregan 157.

En Villa San Justo un total de 53.

En Villa San Marcial son 14.

En Villa Urquiza existen 41.

En Villa Zorraquín hay 8.

En Villaguay se entregan 1.979.

En XX De Setiembre se otorgan 17 pensiones.

(La Nota digital)