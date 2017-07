“No vamos a ganar las elecciones, pero sí arrimar bastante para el 2019”.

La lista 50 “Encuentro Social” estuvo en el local del concejal Díaz, donde el principal orador fue Emilio Martínez Garbino quien destacó la importancia de llevar al Congreso “un diputado independiente”

La lista 50 “Encuentro Social” realizó su presentación en APER (Agrupación Peronista de Entre Ríos), local perteneciente al concejal paranaense del Frente Renovador Luis Díaz, este lunes por la noche con la presencia de Emilio Martínez Garbino. La reunión estuvo destinada, más que nada, a delinear los pasos a seguir de cara a las primarias de agosto.

El ex diputado nacional y ex intendente de Gualeguaychú brindó un discurso en el que hizo expresa referencia a que los hechos de corrupción que se han suscitado por lo que expresó que en la sociedad actual “nos encontramos con que la política para la mayoría es una forma de vida, pero no una filosofía, sino una manera de ganar dinero, para enriquecerse, para salvar su futuro”.

De cara a que queda menos de un mes para las PASO, Garbino destacó que “no podemos ignorar que no vamos a ganar las elecciones en este 17, pero podemos arrimar bastante, si logramos hacer una buena performance electoral tendremos una muy buena base para el 2019”.

Siguiendo ésta línea, el pre-candidato de la tercera fuerza dijo que el 19 es el momento en el que se “discuten cuestiones fundamentales, donde se toman las decisiones que tienen repercusión para bien o para mal para la gente. A eso tenemos que militar, debemos volver al boca a boca que es muy difícil”.

Garbino destacó la importancia que tiene poder llevar al Congreso de la Nación “un diputado independiente” teniendo en cuenta que “nadie va a tener mayoría y en buena hora que el gobierno nacional la tenga, y que tampoco lo tenga otra fuerza política”.

Luiz Díaz: “Tanto el PJ como Cambiemos estaban desesperados para que arreglemos con ellos” https://t.co/G2xtAfzB5s — Ricardo David (@DavidRicardo991) 17 de julio de 2017

(La Nota digital)