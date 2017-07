La jornada “La calle no es un lugar para vivir” estuvo organizada por la ONG Suma de Voluntades.

Uno de los casos más conmovedores que visibilizó la ONG fue el de Conrado Schmidt (1947) hombre en situación de calle que falleció hace unos días:

“En las calles hay un submundo de invisibles… donde reina la indiferencia de aquellas personas, que pudiendo hacer algo por los sin techo no lo hacen… darán cientos de argumentos falaces, pero para los que caminamos todas las noches, acompañando a la gente en situación de calle, sabemos que aún nada esta resuelto… y lo sabemos, porque cada noche salimos al encuentro de aquellos invisibles, que al menos por lo que dura la cena, salen de ese submundo donde nadie los ve…

La última vez que vimos a Conrado estaba acurrucado en el piso del hospital, el frío duele y ese dolor se veía en su retina… casi no comió… solo quería hablar… el miércoles fue su cumpleaños…70 años!

Murió solo en la guardia del Hospital…su certificado de defunción dice: paro cardiorrespiratorio… nosotros decimos, que murió de una grave enfermedad: la indiferencia!

Después de mucho tiempo ya podes cerrar los ojos tranquilo… Descansa en paz querido Conrado!

Tu muerte no va a quedar impune…”

La ONG realiza periódicamente recorridas nocturnas, donde dan una cena a las personas en situación de calle. Las recorridas son generalmente por la plaza de los Bomberos, el Hospital San Martín, la Peatonal, la Terminal y el Parque Urquiza.

