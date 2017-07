Germano valoró el trabajo en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos.



El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Germano, resaltó la importancia de la “continuidad de los procesos de investigación en la provincia en el camino de la memoria, la verdad y la justicia”, y celebró la sentencia del juicio al represor José Darío Mazzaferri, que fue condenado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos contra estudiantes secundarios durante la última dictadura cívico- militar.

Germano destacó la importancia de que “se dé continuidad a los juicios a pesar de un clima de época que se pretende instalar no sólo desde lo discursivo, negando que hubo un genocidio sino también con hechos muy concretos como el fallo de la Corte del 2×1, el desfinanciamiento de las áreas de derechos humanos, las trabas que ha ido poniendo el gobierno nacional”.

Señaló además que se trató de una sentencia “muy esperada”. “A los años de impunidad se suma que no se lo pudo juzgar en la causa Harguindeguy, en la que estaba imputado, porque se encontraba prófugo”, señaló.

El funcionario, que acompañó a familiares y organismos en Concepción del Uruguay, recordó también que “el grupo de víctimas al momento de ser secuestradas y torturadas por Mazzaferri durante la dictadura militar, eran estudiantes secundarios de la ciudad, con participación activa política y social”.

“Los juicios son el resultado de la lucha de los organismos a lo largo de 40 años que vienen no sólo a generar una instancia de reparación para las víctimas y familiares, sino también para toda la sociedad, porque estos procesos generan los cimientos para garantizar que no vuelvan los tiempos de impunidad, para que esta historia no se repita”.