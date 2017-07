Es un humorista gráfico venezolano.



“Soy venezolano, de Caracas, y soy de los que, de niño, no andaba todo el tiempo jugando pelota, sino dibujando y creando mis propias mini historietas.

Ya de mayorcito entendí que podía vivirse de la creatividad, lo cual he intentado hacer desde entonces. Soy diseñador gráfico y Licenciado en Publicidad; y buena parte de mi vida laboral ha sido en las áreas del diseño y el marketing. Aunque un diseñador lo que menos hace es dibujar, siempre me las arreglé para conseguir algunos proyectos freelance, ilustrando libros y folletos”, señala el artista en una entrevista dada al blog de la parroquia San Vicente.

(La Nota digital)