Convocatoria abierta para pinturas de gran formato y banderines.



Entre los días 25 de agosto y 3 de septiembre se realizará la novena edición del encuentro de arte Galas del Río. El evento consta de la presentación de conciertos y muestras de destacados artistas contemporáneos que, sumados a clases de especialización en instrumentos musicales, talleres de arte y trabajo con escuelas, componen un encuentro único.

Dentro de este marco se invita a artistas, aficionados, colectivos artísticos, escuelas y colegiosa realizar obras de gran tamaño y/o banderines para ser exhibidas en forma de pasacalles o frentes de distintos espacios públicos seleccionados en la ciudad.

Bases y condiciones

1- La participación es ABIERTA Y GRATUITA. Dirigida a personas sin límite de edad o lugar de residencia a sumarse a vestir la ciudad de La Paz con su Arte.

2- Se aceptarán hasta dos (2) obras por artista o persona, presentaciones realizadas por colectivos (2 o más personas) y grupos escolares.

3- Características de las obras a presentar:

-Tema: Libre. Las obras a presentar deben estar de acuerdo, a juicio del organizador, con las buenas costumbres, y no tener imágenes que para el organizador resulten obscenas y/o violentas y/o discriminatorias y/u ofensivas a algún grupo en particular; ello, claro está, con el fin de preservar la integridad, originalidad e imagen del evento Galas del Rio.

Este año se podrán presentar grandes telas o/y banderines.

Grandes Telas

-Medidas:

No existe medida máxima; mínimo: 150 cm. x 200 cm altura. Se sugiere sean verticales.

-Técnicas:

– Pintura o dibujo o mixta sobre tela o lona o similar. No se aceptaran cartones ni papeles, tampoco soportes rígidos no enrollables. Se podrá realizar la pintura con cualquier técnica que se desee (collage, tintas, fibras, grafitos, acrílico, oleo, etc.) no se aceptan materiales perecederos. En ningún caso las obras podrán tener un espesor que supere los 5cm. Se debe tener en cuenta que el mismo permita el enrollado de la obra.

– Cada obra deberá identificarse en su dorso con: Nombre de la obra/ Nombre y apellido del autor o grupo/ Dirección/ Teléfono/ Correo electrónico. Podrán estar firmadas al frente.

– Se deberá considerar dejar un espacio o margen en lado derecho inferior para colocar el Logo de Galas del Rio, medida mínima de 40 x 50cm.

-Las obras deberán contar con un dobladillo arriba y abajo donde deberán ir insertadas varillas de 2 x 1 pulgada o caña o semejante, con un mínimo de 3 cm de saliente hacia los costados y máximo de 10 cm, para facilitar su colocación en frentes de diferentes edificios de la ciudad.

Banderines

Medidas

-Triángulos de 80 cm x 80 cm

Técnica

Pintura o dibujo o mixta sobre tela o lona o similar pintado de ambos lados. No se aceptaran cartones ni papeles, tampoco soportes rígidos no enrollables. Se podrá realizar la pintura con cualquier técnica que se desee (collage, tintas, fibras, grafitos, acrílico, oleo, etc.) no se aceptan materiales perecederos. En ningún caso las obras podrán tener un espesor que supere los 5 cm.

-Cada triangulo deberá identificarse en alguno de sus lados con: Nombre de la obra/ Nombre y apellido del autor o grupo.

-Las obras deberán contar con un dobladillo arriba donde la organización insertará una soga para realizar los pasacalles.

4- Pre-inscripción al mail: Hasta el 15 agosto.

La pre-inscripción consta del compromiso de la entrega de la obra, envío de fotos y datos (título, técnica, medidas, año de realización).

5- Entrega de Obras:

-Recepción de obras: del 20 al 23de agosto de 8 a 12hs en CASA DE LA CULTURAde la ciudad de La Paz.El retiro de las obras de artistas paceños se relizara por cuenta de cada artista el martes 5 de setiembre de 10 hs a 12 hs en casa de la cultura. Sin excepción.

Para los no residentes: Fecha de entrega: del 1 al 15 de agosto; en lugar a determinar de acuerdo al lugar de residencia. El traslado y devolución de las obras estará a cargo de la organización.

– Con la entrega de cada obra los autores deberán llenar una planilla con sus datos aceptando conocer las presentes bases y condiciones de la convocatoria.

6- En ningún caso la organización será responsable por el deterioro, hurto, robo, extravío y/o destrucción de las obras aunque velara por el cuidado de las mismas.Se debe tener en cuenta que gran parte de las obras se expondrán en vía pública, por lo que se recomienda barnizarlas con un barniz al agua o al solvente.

7- Todos las obras participarán de la exposición.

8- La seleccion del lugar en el que se ubicará cada obra, curaduría general,así como la tarea de colgarlas estará a cargo de la organización.

Especial Escuelas

Pre-inscripción: hasta 10 agosto.

Podrán elegir realizar grandes telas o banderines.

Fundación Arte en La Paz proporcionara un lienzo (uno por escuela) o 3 banderines y látex acrílico blanco y de colores, así como asesoramiento para su preparado.

Para tal fin se realizara una reunión informativa en fecha a determinar.

El resto de las bases y condiciones son las mismas que para todas las obras a presentarse.

Sugerimos que cada escuela participe con una obra colectiva o tres banderines ; pudiendo realizarse variasmás por cuenta y costo de la escuela o alumnos.

Sitio Galas del Río

(La Nota digital)