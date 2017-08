Rius (1934-2017). Humorista mexicano, ateo y vegetariano.

¿Cuándo decidió hacerse humorista?

Decidí hacerme humorista cuando trabajaba en una funeraria, aunque en ese tiempo yo no sabia lo que era un “humorista”. Yo pensaba solo en las caricaturas, y como mi ideal en ese ramo era Saul Steinberg, lo veia solo como un diubujante que me daba risa con sus trabajos. Después de muchos años de trabajo, descubrí que mi profesión era la de “humorista gráfico”, y pude dormir más tranquilo que cuando no lo sabia..

¿El humorista nace o se hace?

Yo creo que las dos cosas: debe uno tener cierta tendencia a hacer humor , pero creo que solo leyendo y practicando todos los dias, se acaba uno por volver humorista. Yo vengo de una región del país, (Michoacán) donde la gente es muy “ocurrente” y está siempre haciendo chistes e inventando cosas. Mi mamá tenía mucho de humor involuntario, y posiblemente de ahí me venga lo de “nacer humorista”. Y si no, no tiene importancia. VER MÁS

Ha fallecido a los 83 años RIUS, un grande del humor gráfico

(La Nota digital)