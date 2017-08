Allanaron la casa de un jubilado de Gualeguaychú por supuestas amenazas a Macri.



Previo a la llegada del presidente Macri a Gualeguaychú, 6 policías de civil allanaron la vivienda de una persona mayor de edad, por una denuncia, que alertaba sobre la posibilidad de un atentado contra el presidente de la nación.

Unos 6 policías de civil realizaron un allanamiento, por una supuesta amenaza contra el Presidente Mauricio Macri: “Es inexplicable y doloroso lo que me sucedió” contó en Radio Máxima, el vecino de 67 años.

Luis, dijo que “estoy jubilado desde 2012, jamás he pertenecido a ningún partido político, no tengo armas y lo único que hago es ir a votar en cada elección. El día antes de la llegada de Macri a Gualeguaychú, seis personas de civil vinieron a la casa me revolvieron todo y luego me llevaron a Jefatura”.

LA REMISERA

Según el jubilado, el viernes último abordó un remise para hacer un mandado: ” allí mantuve un corto dialógo con la conductora con quién hablamos sobre la visita del presidente y lo que sería la seguridad por su visita. Allí comentamos del riesgo que siempre tienen este tipo de personalidades, por lo que se pudiera atentar contra él. Es por esto que tal vez la remisera pudo haberme denunciado, pero es algo inexplicable”.

El jubilado quedó inmediatamente desvinculado de esta situación que provocó “malestar y dolor” no solamente en el jubilado sino en toda “su familia”.

(La Nota digital)