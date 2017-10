Un Ciclo Primaveral arranca con sonidos metaleros

La apertura del Ciclo Primaveral en el Centro Cultural Cabayú Cuatiá viene de la mano de músicos locales y de la vecina Santa Elena.



Los grupos locales Pájaro Metálico y Metalmorfosis, junto a Alabastro, de la vecina localidad de Santa Elena, serán los responsables de una noche metalera y telúrica.

“Quiero por este medio expresar mi felicidad y a la vez la felicidad de mis compañeros y amigos de ruta… en esta banda llamada METALMORFOSIS, Alexis Ayunes, Matías Alegre y Gonzalo Labanca, y COMUNICAR que luego de mucho esfuerzo… perseverancia y pasión por lo que humildemente hacemos por el METAL ARGENTO y su movida en nuestra querida ciudad de La Paz… tendremos el orgullo de llegar a la capital entrerriana y a los grandes escenarios y grandes noches, compartiendo escenario con músicos profesionales y de primer nivel, En lo personal, no me queda mas que agradecer a todos y cada una de aquellas personas y grandes amigos que en algún momento han pasado por las filas de esta banda y que han dejado su granito de arena como Roberto Quintana… Leo Mendez Rios… Ubaldo Arlotti… Esteban Andres Miño… Chapa Yelpo… Martin Barrientos… Martin Sabas… Marcos Acevedo… Tucho Gonzalez (perdón si me olvido de alguno… son varios años los que lleva la banda) a toda esa gente buena onda que de alguna manera u otra han colaborado con la banda de manera desinteresada y solo movidos por la amistad y el amor por la música… como Alexis Mendez Rios… Luigi Ledesma… Julio Courvoisier… Emi courvoisier… y su familia… Yago Yagaso… Pope Gonzalez… y todos los pibes de A PURO METAL que siempre nos hicieron el aguante, a Enrico Florentin… Alvaro Serrano y su La Paz Rock… a Samuel Meretz y Karen Segovia por su colaboración, a los sres. Martín Borgeat y Gustavo Diaz de la ciudad de Paraná… a mi mujer Cristina Quintana y a nuestras familias por la paciencia … y al público en general por brindarnos su apoyo, su calor y su aguante en cada presentación de la banda… Un abrazo inmenso desde el corazón”.

CONFIRMADO¡ 26 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL JUAN ORTIZ DE LA CIUDAD DE PARANA, METALMORFOSIS COMPARTE ESCENARIO JUNTO A LA PODEROSA BANDA DE TRAYECTORIA “LETHAL” en lo que será para nosotros una gran noche, 3 bandas: LETHAL, DETONADOR (Paraná) y METALMORFOSIS representando al metal paceño¡ Y 1 DE DICIEMBRE METALMORFOSIS SE PRESENTARA EN EL PARADOR NUEVO DEL THOMPSON DE LA CIUDAD DE PARANA¡

FECHAS CONFIRMADAS: 7 de Octubre (Sauce de Luna) 14 de Octubre (Centro Cultural Caballú Cuatiá La Paz) 4 de Noviembre (Festival de Rock Feliciano) 5 de Noviembre Motoasado Feliciano, 26 de Noviembre (Paraná junto a LETHAL Y DETONADOR) 1 de Diciembre (Paraná Parador del Thompson)

METALMORFOSIS: Alexis Ayunes (guitarra) Gonzalo Labanca (bateria) Matias Alegre (bajo) y Bruno Martínez (voz).

