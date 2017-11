Carta Abierta a Diputados y Senadores

Recordamos a legisladores que han sido elegidos para velar por el bienestar y resguardo de la población y no para legislar a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria.



En estos últimos días se ha reflotado con fuerza por parte de los/las Legisladores/as Nacionales, la idea de aprobar en el Senado la ley “elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios” que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados en el 2015. En ese sentido, para este martes 31 de octubre, se encontraba agendada una reunión plenaria integrada por las comisiones de Agricultura, ganadería y pesca, Ambiente y desarrollo sustentable y Justicia y asuntos penales, que esta misma mañana ha sido suspendida.

Esta ley, elaborada y promovida por el diputado Kirchnerista, Luis Basterra, busca su aprobación en la Cámara de Senadores, de la mano de del Senador Macrista Alfredo “el Torito” de Angeli, quien días atrás dijera que se debe legalizar el trabajo infantil en el campo.

El propio diputado Basterra afirma que ésta ley es parte de un paquete de tres leyes, sumándose a la ya aprobada ley de tratamiento de envases de fitosanitarios (agrotóxicos) y a la que respecta a establecer distancias mínimas de aplicación de agrovenenos, proyecto en el que asegura deben seguir trabajando.

Es para nosotros/as indispensable que quienes se sentarán a debatir estos proyectos sepan que, ya no estamos hablando de respetar el principio precautorio, sino de la necesidad de remediar el daño ambiental y sanitario en el territorio nacional, probado de manera irrefutable por la avasallante evidencia científica, tanto mundial como nacional, por parte de organismos de Estado, Universidades Nacionales y equipos independientes.

Ésta evidencia nos muestra que no existe una manera responsable de liberar venenos en el medio ambiente puesto que se detectan cantidades alarmantes de éstos hasta miles de kilómetros de la fuente de emisión.

Este proyecto de ley intenta arraigar un sistema agrícola que ya demostró ser obsoleto tecnológicamente, poco eficiente y sumamente contaminante.

Hemos visto a quienes pregonan esta ley en medios afines a las corporaciones del agronegocio diciendo que todos los sectores han sido consultados, pero una vez mas no han tenido en cuenta la postura de los habitantes afectados por la agricultura industrial dependiente de un cóctel de agrotóxicos y a la población en general, puesto que con estas legislaciones se sigue poniendo en juego ni más ni menos que la soberanía alimentaria de este país.

Nos llama la atención que ignoren los novedosos métodos agroecológicos recomendados por la FAO y muchos centros regionales del INTA que son más avanzados tecnológicamente puesto que no dependen de fertilizantes sintéticos ni venenos para producir, al mismo tiempo que generan una huella positiva en el ambiente, son más eficientes energéticamente, contribuye a generar empleos, favorece las economías regionales y sobre todo existiendo antecedentes nacionales que utilizan estos métodos, como el establecimiento “La Aurora” premiado por la FAO.

Les decimos también que el modelo tóxico industrial contribuye al desempleo, la mala alimentación, deteriora de las economías regionales, concentra las tierras y recursos, reprimariza de la economía, genera perdida de la biodiversidad, destruye el ambiente en general y los ecosistemas, acarrea perdida de fertilidad de los suelos y es causa principal de las inundaciones que van en aumento año a año desde la ampliación del modelo agroindustrial. No podemos dejar de mencionar el cambio detectado en morbilidad y mortalidad relevados en las poblaciones afectadas directamente por las pulverizaciones, hasta cuatro veces mayor incidencia en diferentes trastornos y enfermedades a la media nacional.

Se hace necesario efectivizar una prohibición incondicional de todo veneno de uso agrario con propiedades cancerígenas, genotóxicas, teratogenicas, neurotoxicas, o con capacidad de disrupción hormonal (COPs), pues no existe dosis segura a sus exposiciones.

No pudieron o no quisieron controlar que efectivamente el sector agroquímico no fabrique, importe, transporte, acopie y use venenos ya prohibidos hace décadas, como los detectados por diferentes análisis y estudios, entre los cuales destaca el realizado por la UNLP. Los registros de aplicadores están lejos de ser completos, muchas veces las pulverizaciones se hacen sin receta agronómica. Por lo tanto exigimos se cumpla con lo pactado con distintos compromisos internacionales como por ejemplo en el convenio de Rotterdam.

Este proyecto de ley busca barrer con las medidas de resguardo que supieron conquistar en distintas provincias y localidades, respecto de las prohibiciones de diferentes principios activos. Este proyecto se basa en datos sesgados, presentados por las mismas cámaras empresariales que sólo buscan aumentar sus ganancias y continuar externalizando costos.

En lo que respecta a los procedimientos de evaluación y registro, denunciamos la actuación indolente del SENASA en lo que respecta a los criterios de observación, la dosis letal 50% (DL50), y datos sobre intoxicaciones agudas a muy corto plazo (3 meses), es un mero artilugio retorico. Ante ello exigimos que las evaluaciones sobre riesgo y peligro sean realizadas sobre los principios activos, los diferentes formulados y las potenciales sinergias, tomando en cuenta los efectos agudos y crónicos, evaluando efectos subletales a mediano, largo y muy largo plazo (estudios multigeneracionales).

Exigimos que se actualicen los límites máximos recomendados (LMRs), en argentina tenemos valores diez veces superiores a los permitidos en Europa.

En relación a la creación de un observatorio científico tecnológico sobre agrocontaminantes, exigimos sea conformado de manera interdisciplinaria, por científicos sin conflictos de interés, que representen disciplinas que analicen los efectos sociales, ambientales, sanitarios, económicos y culturales y todos los datos sean públicos.

En cuanto al régimen que pretende impulsar este proyecto de ley denunciamos que es incompatible con las normas vigentes de sanción establecidas en Códigos y leyes nacionales. En este sentido exigimos se amplíen el orden jurídico vigente, sus sanciones penales y civiles, a fin de asegurar la vida y el ambiente para las generaciones presente y futuras.

Recordamos a los/las diputados/as y a los/las senadores/as que han sido elegidos/as para velar por el bienestar y resguardo de la población y no para legislar a conveniencia de los negocios de las corporaciones de la agroindustria.

Mandá tu adhesión a noalaleydeagrotoxicos (a) gmail.com

Firmas

Ambientalistas Autoconvocados de Pihué

APCA-ALLEN, Rio Negro

Árbol de Pie, Bariloche

Asamblea Centenario Libre de Fracking

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones

Asamblea del Valle de Conesa, Río Negro

Asamblea Malvinas Lucha por la Vida – Linea Fundadora

Asamblea Pachamama Uruguay

Asamblea Popular por el Agua de Mendoza

Asamblea por la Salud y el Ambiente de Pergamino

Asamblea Rio Cuarto sin agrotóxicos

Asamblea Riojana Capital

Asamblea Socioambiental de Centenario y Vista Alegre Neuquen

Asamblea Socioambiental Fiske Menuco

Asamblea Socioambiental del Yokavil

Asambleas de Indígenas y Pueblos Libres de Jujuy

Asociacion Civil Escuela de Vida

Asociación Civil Pequeños Agricultores Familiares Valle Inferior, Viedma

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE TRANSFORMACIÓN. ANIT – MÉXICO.

Batucada Unida

Biblioteca Antiespecista Barry Horne

Campaña Paren de Fumigarnos de la Provincia de Santa Fe

Casa de la Amistad Argentino – Cubana – Venezolana de la Matanza

Centro Cultural Colgados de la Rama

Centro Cultural El Ojo Abierto

Centro de Estudios Alejandro Olmos – Santa Fe

CLAFySA de Lomas de Zamora

Colectivo Documental Semillas

Colectivo Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto

Comunidad Indígena Qhapaj Nan

Comunidad Junax

ConCiencia Agroecológica de 9 de Julio

Cooperativa Letra del Sur

Cooperativa Wiliam Morris

Curva de los Vientos Agroecología

DarxDar Tucumán

Departamento Socioambiental Chico Mendes de Seccional Unter de Villa Regina

Entrelazando en Abya Yala

Foro Ambiental de Rojas

Foro Ambiental y Social de la Patagonia

Foro Patagónico de Niñez, Adolescencia y Familia

Foro por la Libertad y la Democracia Río Cuarto

Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente

Fundación Ayuda a la Niñez

Historia Desobedientes

IPP

Instituto de Salud Socioambiental – Fac. Cs. Médicas, UNR

Juventud Che Pibe

Movimiento Antinuclear Zárate-Campana

Movimiento Cannabico Manuel Belgrano, Córdoba

Movimiento de los Pueblos Libres-Ama Yunqo

Mst Chubut

Naturaleza de Derechos

ONG UPVA – Unidos por la Vida y el Medio Ambiente

Pro Eco Grupo Ecologista

PUCARÁ, Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación

Radio Libre Feminista Trelew

RAPAL, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina

Red de Docentes por la Vida

Revista Cítrica

Rufino libre de Agrotóxicos

S.E.R Sociedad Ecológica Regional El Bolsón. Comarca Andina

UAC Regional Cuyo NOA

UTT Unión de Trabajadores de la Tierra

Vecinos Autoconvocados por el Control de Agrotóxicos de Trenque Launquen

VUDAS, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro

Yuyo Colorado contra el saqueo y la contaminación

350.org Argentina

Personas

Adán Rivera, México

Alberto Baez DNI 13564842

Alicia Calendino DNI 17778031

Ana Cecilia Estrabou DNI 30608842

Ana Zabaloy, Docente DNI: 14468889

Alcira Argumedo, Diputada Nacional

Cecilia Salcedo DNI 28414321, Sao

Claudio Lowy, Ing. Ftal. (UNLP) Master en Desarrollo Humano Sostenible (UNESCO).

Cristian Minyersky DNI 20988005

Cristina Arnulphi, DNI 20905752

Damián Verzeñassi, Director del INSSA.

Domingo Jofré DNI 22289976

Esteban Morris DNI 25948102

Evangelina Romano, Docente, Ramallo

Fabio Olivito DNI 18170903, Catamarca

Fernando Cabaleiro. Abogado. Naturaleza de Derechos

Isabel Domínguez CI 9682425, Montevideo, Uruguay

Javier Souza Casadinho, Ingeniero Agrónomo

Jorge Eduardo Rulli (Trinchera por la Liberación Nacional).

Juan Pablo Lepore, Director de Cine

Lidia Campos DNI 11110884, Allen

Lino Pizzolon DNI 14470361, Esquel

Luis Garcia Rodriguez DNI 19012668

Marcela Escobar, 25853976

María Elina Cardelli DNI 18457850, Las Grutas

María Ester Norval DNI 12192274, Carmen de Patagones

María José Lubertino

María Rosa Vidal DNI 14533929, Puerto Madrym

Materia Salud Socioambiental – Fac. Cs. Médicas UNR

Mirta Belia Caratozollo LC 4473138

Néstor Omar Ruiz DNI 13016547

Omar Lehner DNI 7392418

Paula Giamberardino DNI 26469611, Viedma

Roberto Pozzo DNI 6254835

Sabina Gava DNI 18142086

Sergio Ramón Otermin DNI 20363794, Viedma

Susana Cambareri DNI 14979691

Suyhay Quilapan DNI 17868730

Pablo Bergel, Sociólogo, ex Diputado de la C.A.B.A.

Yamila Vega, Docente, San Andres de Giles

Yanet Brusail DNI 35595723

Yudith Cardoso, Docente y Directora de San Andres de Giles DNI 23725869

REDES

(La Nota digital)

