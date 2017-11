El sindicato docente AGMER manifestó su posicionamiento crítico y convocó a las docentes a tomar una postura reflexiva.



“Nuestros aportes deberán ser la herramienta que convaliden o no, los objetivos de la Ley de Educación Nacional N° 26 206”.

“Asumimos nuestro compromiso con la Educación Pública para la liberación de los pueblos y reconocemos la importancia de la evaluación como parte del proceso educativo y de nuestro trabajo cotidiano en las escuelas. Sin embargo, somos conscientes de que las pruebas estandarizadas y la aplicación masiva de dispositivos de evaluación, desde el Ministerio de Educación de la Nación, no se acercan a los sentidos formativos que desde las pedagogías críticas y el conocimiento construido como gremio le asignamos a la evaluación de los aprendizajes”.

– Sabemos por experiencia acumulada y múltiples referencias en otros países que estos operativos buscan impactos mediáticos sociales que desgasten nuestra tarea docente mostrando resultados que no consideran contextos, culturas institucionales, trayectorias ni procesos, centrando la mirada en supuestos rendimientos y desempeños de estudiantes y docentes que no dan cuenta de la realidad educativa y social en la que se inscriben y que no se vinculan con políticas que atiendan a las necesidades o promuevan de manera compleja la solución de los mismos (Ley de Financiamiento Educativo, condiciones laborales, programas educativos, PNFP, entre otros)

– Sabemos que connotar la evaluación con perspectivas de control y medición no resuelve la desigualdad educativa, ni propicia una educación pública inclusora con igualdad de oportunidades. Por el contrario, promueve la clasificación y estigmatización social y educativa responsabilizando a sujetos individuales de la “calidad educativa” que debe garantizar el Estado.

– Respecto de la aplicación del operativo en 2017 además de para estudiantes de primaria y secundaria (sin modificación de las pruebas estandarizadas luego de la primera aplicación en 2016) a los estudiantes de IES, consideramos que se pretende poner en duda la idoneidad de la formación además de descalificar a los formadores.

“Como trabajadores de la educación apostamos a una mirada crítica que como colectivo docente nos alerte sobre las implicaciones y ponga en debate el “Operativo de Evaluación Aprender” en el marco de las políticas públicas educativas y sociales vigentes para no claudicar ante la defensa de la escuela pública, un mayor financiamiento educativo que garantice la igualdad de oportunidades y la dignidad y respeto al trabajo docente como función del Estado de derecho en el que garantice la distribución de la riqueza y la democracia para todos”.

Documento elaborado por CTERA

Operativos-Aprender-Ensenar

(La Nota digital)

