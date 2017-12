PARANÁ. Fue en el marco del Plan Nacional de Movilizaciones y Huelga convocado por el sindicato ATE y la Central de Trabajadores Argentinos.



Una contundente columna encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos, partió a media mañana desde la sede del sindicato en calle Colón, para realizar un recorrido por el centro de la capital provincial, pasando por la Caja de Jubilaciones, el Municipio y finalizar con el acto principal frente a la casa de gobierno.

La movilización de más de 4 cuadras, encabezada por el Consejo Directivo Provincial de ATE a la que también aportaron diferentes Departamentos de la Provincia, las Mesas de la Central de Trabajadores de la Argentina, AGMER Paraná, y organizaciones barriales, políticas y sociales. En Casa de Gobierno leyeron un Documento Multisectorial.

DOCUMENTO MULTISECTORIAL COMPLETO

La profundización de un modelo de ajustes y penurias se cierne sobre la cabeza de millones de compatriotas a lo largo y ancho de la patria.

A mas de 30 años de la salida de la dictadura militar las condiciones de vida del pueblo empeoraron desde entonces, la pobreza llega a más del 30% de los argentinos y un 8% de indigencia. Claramente lo dice la cantidad de comedores y copas de leche que diariamente se abren a lo largo del país y que no dan abasto y no los falsos índices de pobreza que se dieron a conocer durante el gobierno anterior como en el actual.

La situación se agrava aún más debido al abandono paulatino por el Estado de los servicios sociales y sanitarios a los sectores más vulnerables y la población en general. El feroz recorte de los programas de asistencia en el presupuesto nacional de 2.018 establece una reducción de 5 millones de kilos de leche menos para maternidad y niñez. Así también se advierte una reducción en términos reales de los fondos en distribución de reactivos para bancos de sangre del 43%, de casi el 12% para el programa de HIV/SIDA y otro tanto para el de tuberculosis. Casi un 39% será el recorte para Médicos Comunitarios. También recibirán reducciones los programas “Incluir Salud”, el “ex Remediar”, de vacunación, de lucha contra el Chagas, etc. En tanto se pretende avanzar definitivamente en la Cobertura Universal de Salud, llamada CUS, como un camino hacia la profundización de la mercantilización de la salud.

La más rancia oligarquía, la misma que a fines del siglo XIX y principios del XX modeló a sangre y fuego los destinos del país y que se enriqueció vilmente a costa de la entrega de la patria, del desplazamiento y del asesinato impune de los pueblos originarios, de la explotación y represión de la clase obrera y de miles de inmigrantes pobres hoy, sin ninguna máscara ni disimulo vuelve a estar de forma directa sobre los puestos claves del Estado Nacional. Y así, como avanza una oleada antiobrera y antipopular en el mundo produciendo las más terribles inequidades a tal punto que solo 6 personas tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta, en esta Argentina -de soberanía cada vez más restringida por la responsabilidad e intereses de los propios gobernantes- se preparan y ejecutan planes en el camino del drástico recorte o eliminación de todo un conjunto de derechos, conquistados a través de décadas de luchas populares. Luchas inclusive dieron aún antes que existiera la República Argentina como Estado políticamente soberano y por la cual dejaron su vida cientos de miles de indios, negros, criollos, mulatos y no pocos extranjeros para hacer una nación justa, libre e independiente.

El programa de gobierno de Macri, subordinado y de acomodamiento a la cada vez más grande concentración capitalista mundial, desde su propia asunción y aprovechando las oscuridades y desmanejos que dejó la administración anterior, pisó el acelerador hacia la ejecución de sus planes entreguistas. Inmediatamente de asumido concretó el despido de miles de trabajadores en el Estado Nacional calificándolos de grasa militante, ñoquis, haraganes y faltadores, bajo el impulso de una sucia campaña pública de desprestigio que produjo como resultado el desmantelamiento o debilitamiento de varias áreas del Estado. De la mano de estas acciones vinieron otras no menos nefastas para el pueblo: el aumento desmesurado de los servicios, la electricidad, el gas, el combustible, la apertura indiscriminada de la importación de bienes de consumo, el engaño de la reparación histórica a los jubilados.

Ahora intenta avanzar con un bloque de leyes y medidas que, bajo la mentira de lograr mayor y mejor empleo, ponen en discusión conquistas históricas populares. Entre ellas persigue la eliminación de la jornada laboral de ocho horas, la desaparición del pago de horas extras y su reemplazo por un banco horario, la limitación de la responsabilidad del empresario principal ante la derivación de tareas del establecimiento a través de terceras empresas, la creación de nuevas figuras laborales que terminan con el concepto de trabajo en relación de dependencia, el incremento de la edad jubilatoria, la tendencia a la utilización de los alumnos de secundaria como mano de obra precarizada y barata, la reducción o eliminación del aporte patronal al sistema de seguridad social, la posibilidad de acuerdos paritarios a la baja, la aceptación de acuerdos de renuncia de derechos de manera individual por el trabajador, la profundización de la flexibilidad laboral a través de la potestad patronal de la variación de las condiciones de empleo, la eliminación de la correlación del haber jubilatorio con el haber en actividad y la pérdida definitiva del 82% sobre los códigos salariales remunerativos.

En materia de ajuste sobre las provincias se ha firmado por todas ellas, salvo la honrosa excepción de San Luis, un Acuerdo llamado de Consenso Fiscal que tiene todas las características de un fenomenal chantaje y al que la mayoría de los gobernadores se han subordinado, entre ellos el de nuestra provincia. Este acuerdo que políticamente significa avalar el plan ajustador nacional y que por ejemplo implicará sacarle la suma de 68 mil millones de pesos al sistema de seguridad social, para Entre Ríos le representa seguir relegando atribuciones propias y la pérdida de federalismo, entre otras cuestiones nuestro gobernador renunció a hacer cualquier reclamo por el tema de coparticipación federal. No cabe duda en esto también que las administraciones anteriores son responsables de haber dejado en un estado de extrema debilidad a la provincia, esto se refleja en que de los más de 60 juicios iniciados por los Estados provinciales a la Nación por el tema de coparticipación absolutamente ninguno corresponde a Entre Ríos, sin embargo nuestra provincia según informa el propio poder Ejecutivo ha perdido producto del Pacto Fiscal el escándalo de $ 25.300 millones de pesos. –recordamos que desde la multisectorial de entonces denunciamos el perjuicio que esto traería desde su mismo inicio-.

A cambio de ir recibiendo a cuenta gotas lo que corresponde a la provincia, el gobernador se ha comprometido, además de a no reclamar nada para atrás, a establecer límites en relación a la planta de personal, a no incrementar sus gastos corrientes –aunque crezca la economía-,a seguir avanzando con el esquema de armonización del sistema previsional, a modificar el esquema tributario, entre ellos el impuesto inmobiliario para que la valuación fiscal tienda a establecerse en consonancia con los precios de mercado y ubicarse el valor del impuesto entre 0.5 y el 2% de dicha valuación.

Por otra parte y mientras recaen los perjuicios de un brutal ajuste, se prepara un acuerdo MERCOSUR-UNION EUROPEA que parece ser la réplica remozada de aquel desastroso Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que Rivadavia firmó con Inglaterra en 1825 y que tendrá como consecuencias un deterioro aún mayor de la industria nacional y de las condiciones de empleo de los trabajadores argentinos.

Lamentablemente se siguen abonando las salidas hacia una mayor concentración de las riquezas, lo refleja perfectamente el conflicto en la Patagonia donde el macrismo pretende tapar el problema de la distribución y acaparamiento de tierras detrás de enemigos imaginarios. Si bien en Entre Ríos el emergente de la concentración de tierras no se da del mismo modo que con los pueblos originarios, no por eso el problema deja de ser muy grave. Nuestra provincia muestra un inocultable despoblamiento rural, tanto es así que los mismos censos arrojan que en algunos departamentos hay menos población que hace décadas atrás. El sistema productivo agrario expulsa la población del campo y de las pequeñas y medianas ciudades hacia los grandes conglomerados urbanos, muchas veces a un destino incierto de miseria, desocupación y desarraigo, convirtiendo a la tierra en un bien de especulación financiera bajo un modo de agricultura extensiva caracterizado por la aplicación de alta tecnología, escasa mano de obra y uso indiscriminado de agroquímicos. Entre Ríos tiene en todo esto el triste record mundial de tener la ciudad con más alta concentración de glifosato en el mundo: Urdinarrain

En tanto, la muerte de Santiago Maldonado en un operativo de Gendarmería dirigido por Pablo Noceti, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y la cadena de mentiras sobre el caso surgidas y publicadas desde las entrañas del gobierno, el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi por efectivos de la Prefectura con justificación de su muerte por adelantado por parte de la Ministra Patricia Bulrich, junto a otros hechos como el reciente y sanguinario accionar policial sobre trabajadores estatales en Neuquén van afinando la línea represiva demostrando, para quien quiera ver, por donde pasa la resolución de los conflictos con intereses en reclamos legítimos.

Por ello las organizaciones que aquí nos convocamos, bregando por la unidad del campo popular reclamamos y decimos:

-Repudiamos el paquete de leyes antiobreras y antipopulares de reforma laboral, previsional y fiscal impulsadas por el gobierno nacional en tratamiento en las cámaras legislativas.

-Rechazamos la adhesión de la provincia al acuerdo nación- provincia llamado de Consenso Fiscal

-Basta de flexibilización laboral y despidos. Pase a planta y estabilidad inmediata para todos los trabajadores precarizados

-Repudiamos la adhesión de la Provincia a la ley nacional de ART

-Defensa del sistema previsional solidario, universal y móvil y del 82%. No al aumento de la edad jubilatoria. La caja provincial no se toca.

-No a la cobertura universal de salud. Creación de un sistema de salud único que garantice el pleno acceso a la salud integral, gratuita, universal y de calidad a toda la población.

-Exigimos educación universal y gratuita al servicio del pueblo en todos los niveles: inicial, primaria, secundaria, de la ley técnica 26058, de la educación terciaria y universitaria. Validez nacional para títulos otorgados por escuelas técnicas y agro técnicas y las certificaciones de formación profesional

-Defensa de la industria nacional y los puestos laborales

-Declaración de la emergencia en violencia de género con presupuesto real

Implementación real de la ley de educación sexual integral.

-No a la persecución y criminalización de la protesta social y de los luchadores populares.

-Castigo a los responsables de las muertes de Santiago Maldonado y Francisco Nahuel.

-Repudio al accionar represivo y criminal de las fuerzas de seguridad.

-Repudio al accionar criminal e irresponsable de las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad, principalmente en la cabeza de su titular Patricia Bulrich y del Presidente Mauricio Macri

-Pago de un bono de $ 5.000 para todos los trabajadores de todos los sectores, ocupados, desocupados y jubilados.

-Por una vida sana, basta de envenenarnos con agrotóxicos.

-Plena implementación de la ley de emergencia social y aprobación de la ley de emergencia alimentaria, por la que vienen luchando las organizaciones sociales como fieles representantes de los sectores excluidos del país

-Por Tierra, Techo y Trabajo

FIRMAN

ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO,CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA AUTÓNOMA, AMET Regional XI, AGMER – SECCIONAL PARANA, SADOP, SITRADU (UNER), CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA, CETEP, BARRIOS DE PIE, AGRUPACION DOCENTE ROJO Y NEGRA 1º DE MAYO , CORRIENTE SINDICAL DEL MST, CORRIENTE ESTUDIANTIL POPULAR ANTITIMPERIALISTA –CEPA-, LA NUEVA CORRIENTE –Conducción CEFI-UNER, INDIGNADXS-UNER, PARTIDO SOCIALISTA, PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO, JCR, PCR, MST, PARTIDO UNIDAD POPULAR.

(La Nota digital)

