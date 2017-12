“Los daños al ambiente son crímenes de lesa humanidad”, dijo Jorge Rulli.



El ambientalista indicó que “hay que convencer a los sojeros locales, para que se vayan reconvirtiendo a otra clase de modelo productivo”.



El ambientalista Jorge Eduardo Rulli dijo a Radio Máxima que fue “conmovedor” ver la movilización de Gualeguaychú por el crecimiento del cáncer y agregó que el país “no atina a encontrar un modelo productivo” y opinó que “esto que está pasando con el ambiente, son crímenes de lesa humanidad, en algunos años se hablará de eso”.

Según Rulli, “estamos en la etapa final de un proceso de sojización compulsiva que surgió en los años noventa con Menem y que ha seguido hasta ahora, pero decayendo en la medida que la crisis internacional no acompañó a los precios de la soja. La crisis de las commodities ha derrumbado a un montón de gobiernos progresistas a lo largo de América Latina. Y esos gobiernos progresistas han sido reemplazados por otros como los de Chile y Brasil, que son similares al de nuestro país”.

Rulli expresó que “pese a esto algunas políticas no cambian y por eso este genocidio que se viene perpetrando no ha terminado. Los sojeros se han acostumbrado a no hacer otra cosa que lo que hacen, han olvidado la cultura del trabajo, están contra la pared y se van a defender usando más venenos, enfermando más con cáncer, matando más niños”.

“Me llama la atención que Macri le devuelva el ministerio de Agroindustria a la Sociedad Rural”, manifestó Rulli, quien dijo que “acá hay mucha gente grande que ya se está reconvirtiendo y el problema son los sojeros locales, a los que hay que convencer para que también se vayan reconvirtiendo a otra clase de modelo productivo”.

Rulli indicó que “nuestro país no atina a encontrar un modelo productivo, esto que está pasando con el ambiente, son crímenes de lesa humanidad y en algunos años se hablará de eso”.

(La Nota digital)

Anuncios