El PJ del departamento Uruguay pide la convocatoria a un Congreso Provincial del Peronismo. Durísima carta del PJ Paraná.



“Desde el Consejo Departamental Uruguay del Partido Justicialista vamos a instar por todos los medios que estén a nuestro alcance a que se convoque de manera urgente a un Congreso Extraordinario Provincial de nuestro partido para discutir cuál es el peronismo que queremos para nuestra provincia, con la firme e irrenunciable convicción de que nuestras banderas no se arrían, los valores y principios sociales no se venden y que nuestra doctrina no se negocia por compromisos asumidos”.

SUSPENSIÓN

Desde el PJ Paraná solicitan en una carta al Gobernador: “Instruir al tribunal de disciplina, debido a las graves faltas doctrinarias cometidas y sus consecuencias violatorias a los compromisos de la plataforma electoral de nuestro partido , solicitamos suspender la afiliación a los Senadores de la Nación, Guillermo Guastavino y Sigrid Kunath y a los Diputados Nacionales, Juan José Bahillo y Mayda Cresto”.

(La Nota digital)

