El gremio docente AGMER y la CTA Entre Ríos convocan a la marcha de este miércoles para frenar “las políticas de ajuste, despidos y represión”.



Los secretarios generales de AGMER y CTA de los Trabajadores de Entre Ríos, Marcelo Pagani y Luis Gálligo, respectivamente, convocaron al conjunto de los trabajadores de Entre Ríos a participar de la movilización que se llevará adelante este 21 de febrero, en Buenos Aires, convocada por las dos CTA, la CTERA y un amplio abanico de organizaciones sindicales y movimientos sociales.

La convocatoria se formalizó en una conferencia de prensa en la sede de CTA Entre Ríos de la que participaron AGMER, CTA de los Trabajadores Entre Ríos, CTA Autónoma Paraná, Apyme y Agrupación Verde y Blanca de ATE.

ZAMPEDRI

El Secretario Gremial de AGMER, Guillermo Zampedri, presentó a las organizaciones y dirigentes, convocados “en el marco de la lucha que venimos dando los trabajadores en este tiempo, como resistencia y contraofensiva a las políticas neoliberales del macrismo”, dijo.

GÁLLIGO

Luis Gálligo aseguró que a la movilización que convocan La CTA de los Trabjadores y la CTA Autónoma a nivel nacional se sumarán trabajadores de la provincia, que saldrán desde los disintos departamentos. “Venimos desde hace tiempo enfrentando a este gobierno e iniciamos el año con esta actividad, planteando el tema de la suba de tarifas, los precios que se disparan, los despidos en el Estado y los cambios en el sistema laboral que se quieren dar contra la ley de contrato de trabajo.

PAGANI

Por su parte, el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, enumeró “los ejes que nos unifican en esta disputa, que es decirle no a los despidos, no al tarifazo, no al intento de ponerle techo a la paritaria, no a la reforma laboral, no a la reforma educativa”. Y recordó: “Venimos del 14 y 18 de diciembre del año pasado cuando nos movilizamos con todos los compañeros en Buenos Aires para frenar la reforma previsional. La convicción más absoluta es que es en la calle donde le vamos a poner freno a este gobierno neoliberal, conservador y represivo”.

Pagani expresó además que “en la CTERA, vemos con enorme preocupación este escenario donde aparece el intento de derogar por decreto un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo. Además de una ilegalidad es un atropello a una historia que hemos construido a partir de la paritaria que es una herramienta de negociación que reivindicamos. Y en este escenario complejo para el conjunto de los trabajadores es que estamos convocando a todos a marchar el 21”.

(La Nota digital)

Anuncios