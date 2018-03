E. M. R.

Algunos señalan que el presidente Macri, obligado por la imposibilidad de evitar que la sociedad de cuenta de la falta de algunos resultados prometidos, ha buscado instalar en la sociedad otros temas para desviar la atención de las dificultades por las que atraviesa su gestión y la legalización del aborto es uno de ellos el que ha iniciado el pasado martes 20 su tratamiento legislativo en el Congreso previa venia presidencial al efecto.

Lamentablemente el presidente eligió para la agenda un tema que en lugar de unir a los argentinos los obliga a participar y tomar parte en una de las grietas más profundas que divide, en partes iguales a los argentinos, y que a diferencia de la política partidaria donde además de Macri y Cristina existen otras fuerzas políticas que no forman parte de este binomio; en el caso de la legalización del aborto obliga a la ciudadanía a tomar parte por sí o por no ya que no existen otros matices y de allí la dureza del tema instalado –no olvidemos- por el presidente y no por los legisladores.

Es entendible que un presidente para evitar debatir algunas cuestiones como el desempleo, la deuda externa, el déficit fiscal, la inflación, el ajuste, la caída del consumo, de la producción, la falta de inversión extranjera, el valor del dólar etc. elija instalar otros temas, pero en este orden de pensamiento –teniendo el presidente tantos asesores de imagen- como no logran instalar un tema que mueva a la unión de los argentinos o que motorice la mayorías significativas aun cuando existan pequeñas minorías que se opongan y no traer un tema con semejante grieta en la sociedad.

En primer lugar quiero manifestarles que estoy a favor de la vida y en contra de la despenalización del aborto y que me asombra las palabras del presidente a los más de 80 legisladores que reunió en el quincho de la quinta de Olivos antes de la apertura de las sesiones legislativa donde según el diario Clarín del 26/2/18 les dijo “estoy a favor de la vida, pero no se lo impongo a nadie” en alusión a la libertad de acción en la tarea legislativa lo cual es grave ya que si el presidente está a favor de la vida ¿Cómo puede enviar un proyecto de legalización de aborto? es cierto que es aceptable respetar la libertad de conciencia de los legisladores, pero si se trata de un proyecto instalado por el congreso, en este caso es instalado por el Presidente de donde debió interesar el apoyo como cuando lo hizo para la reforma previsional y la laboral donde privó de la libertad de conciencia no solo a legisladores sino hasta gobernadores.

Quienes están por despenalizar el aborto indican, entre otras cuestiones, que el embrión fecundo es solo una masa amorfa que opera en divisiones celulares permanente y que solo después de algún tiempo -algunos dicen del tercer al noveno mes- se produce el desarrollo fetal; también dan cuenta de la necesidad de que las mujeres puedan tomar las decisiones propias sobre su cuerpo interesando la libertad de decidir el aborto; y además indican que los abortos clandestinos se realizan y que las madres pobres se ven obligadas a realizarlos en lugares y con métodos absolutamente inseguros y que ello las lleva a la muerte de donde interesan la legalidad del aborto para defender la vida de esas madres.

La primera cuestión que el embrión ya fecundado es solo una masa amorfa que se divide permanentemente, yo no soy biólogo ni tengo conocimientos para poder debatir esta cuestión cargada de necesidad de saber científico, pero si estoy absolutamente seguro y sin ninguna duda que el ovulo de mi madre y el esperma de mi padre dieron origen a un embrión, amorfo y dividiéndose permanentemente; y que porque mi madre no abortó, soy quien soy en la actualidad, y que si hubiera abortado aun en esa etapa yo no hubiera existido quizás otro hubiera sido el hijo de mi madre y que lo mismo ocurre con mis hijas y con mis nietos; quiero significar que el debate científico es ajeno a la vida reitero soy gracias aquello que los biólogos solo consideran algo distinto a la persona y lo soy por la ausencia de aborto.

La otra razón es el pedido de libertad para decidir sobre su propio cuerpo, es quizás una cuestión conflictiva y distingo algo que, para mí, es básico: si la relación sexual que como resultado fecunda el embrión fue con la voluntad del acceso carnal es irresponsable luego pedir libertad para el cuerpo interesando la muerte del gestado; otra es la situación donde en el acto sexual falta la voluntad como en el caso de menores, discapacitados, violaciones, donde se podría instalar el debate atento a la ausencia de voluntad; pero donde existió la voluntad es inaceptable luego pedir libertad considerando además que hoy en días existen preservativos, incluso gratis en hospitales, dispensarios, salas de primeros auxilios, organizaciones sociales, en algunos baños públicos, píldoras anticonceptivas pero además existe la pastilla del día después incluso para los casos de violación, por ello lo primero es la responsabilidad.

Se indica que la falta de legalización lleva al aborto clandestino con muertes de madres; debo reconocer que no conozco estadística de cuantas madres mueren por aborto, tampoco creo que existan ya que se trata de una actividad ilegal y clandestina; pero se de muchas madres que mueren fruto de violación, violencia, maltrato, asaltos en la vía publica y a nadie se le ocurre plantear la despenalización de estos ilícitos para que las madres no mueran a manos de los delincuentes para evitar ser descubiertos.- Además me interrogo ¿las madres pobres son quienes abortan? ¿No era que se embarazaban para cobrar AUH?, en mi niñez se decía que las madres pobres tenían muchos hijos para que la ayuden en su sostén sobre todo en la vejez ahora pareciera que corren a abortar situación que no comprendo.

Pido disculpas por tratar el tema y arrimar datos para poder pensar, aun en disidencia, porque se trata de un tema muy, pero muy conflictivo, pero lamentablemente Macri lo instaló en la agenda y me parece que es bueno que demos puntos de vistas en un tema, que si uno no ocupa otros lo harán por nosotros, me parece que debemos buscar los instrumento para que las madres no aborten y por ende no mueran más; la lucha es por la vida a pesar de que esto instale una nueva grieta.

(La Nota digital)

