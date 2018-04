Se desarrolló la primera audiencia de conciliación obligatoria con autoridades del Consejo General de Educación: no hubo propuesta salarial por parte de la patronal.



Este martes 10 de abril se llevó a cabo en la sede del Juzgado de Trabajo N° 3 de Paraná, sito en calle Santa Fe N° 326, la primera audiencia de conciliación obligatoria entre los sindicatos docentes y el Consejo General de Educación en el marco de lo previsto en el artículo 16° de la Ley N° 9.624 de Convención Colectiva de Trabajo Docente.

La audiencia había sido dispuesta el pasado sábado por el juez José Reviriego y acatada por AGMER el día de ayer por resolución del CLXXXI Congreso Extraordinario que sesionó en la ciudad de Villaguay.

Ante la presencia del juez José Reviriego, concurrieron por el CGE la presidente del organismo, Marta Irazábal; la directora de Asuntos Jurídicos, Miriam Claria; el director de Liquidaciones y Recursos Humanos, Néstor Grifoni; y los vocales políticos Marisa Mazza, Gastón Etchepare y María del Carmen Nievas; encontrándose también presentes María Marcela Piterson, quien está a cargo de la Defensoría N° 2, y María Cristina Federik, Fiscal de Estado. En tanto, nuestro sindicato estuvo representado por el Secretario General, Marcelo Pagani; la Secretaria Adjunta, Ana Delaloye; el Secretario de Prensa, José Manuel Balcala; y Juan Carlos Crettaz de la Seccional Tala, quienes estuvieron acompañados por la abogada Verónica Fischbach, asesora legal de la entidad.

También estuvo presente en representación del sindicato AMET su Secretario General, Andrés Besel.

Iniciada la audiencia, los representantes del CGE expusieron que no contaban con una propuesta salarial para presentar en ese momento y que se está trabajando sobre la misma conjuntamente con el equipo técnico del Ministerio de Economía, la cual no podrían presentar antes del jueves 19 de abril, no siendo capaces además de precisar –ante la exigencia de nuestros representantes– si ésta sería superadora del 17% ofrecido el lunes 19 de marzo en la instancia de negociación previa a la constitución de la paritaria. Por otro lado, informaron que a partir del jueves 12 se comenzará a abonar por planilla complementaria y con carácter retroactivo a enero el 1,3% de actualización salarial que surge de la diferencia en la medición del INDEC, correspondiente al acuerdo paritario 2017.

Frente a esto, los representantes de AGMER expresaron un profundo malestar ante la ausencia de propuesta, dado que con ello el gobierno sigue actuando de mala fe y vulnera la herramienta paritaria, señalando además que lo que se ofrezca en la próxima audiencia debe necesariamente ser superador del referido porcentaje, dado que éste ya fue rechazado por el colectivo docente y por el Congreso de la entidad el jueves 22 de marzo.

Seguidamente, se enumeraron las demandas llevadas por el sindicato a este ámbito de negociación, las cuales se detallan a continuación:

1) Se abone a partir de diciembre de 2017 –y no desde enero de 2018 como establece el Decreto N° 528/18 MEHF– la diferencia salarial surgida de la aplicación del acuerdo paritario firmado el 5 de junio de 2017, puesto que es en dicho mes cuando se produce la variación conforme la medición del Índice de Precios al Consumidor Nivel General que publica el INDEC.

2) Se cumplimente con la equiparación salarial de los equipos directivos de Primaria y Secundaria conforme lo comprometido en el mismo acuerdo paritario referido en el punto anterior, lo cual había sido convenido para el último trimestre de 2017.

3) Cesen las hostilidades y el accionar persecutorio hacia los directivos de los establecimientos educativos como mecanismo de presión para que éstos informen la nómina de docentes adheridos a las medidas de fuerza.

4) Se abstengan de efectuar descuentos por los paros realizados en el transcurso de las reuniones de negociación salarial y se proceda a devolver lo ya descontado por la misma razón.

Finalmente, el juez Reviriego fijó el día jueves 19 de abril como fecha para una nueva audiencia en el marco de la conciliación obligatoria, la cual se llevará a cabo a las 08:00 en el mismo lugar.

