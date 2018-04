Importante movilización multisectorial en Paraná.



En el marco del paro y movilización definidos por la Asociación de Trabajadores del Estado – ATE Entre Ríos y la modalidad multisectorial que se le dio a la jornada provincial de lucha, una multitudinaria columna compuesta por ATE, AGMER Paraná, SITRADU, la CTA Autónoma, la CCC, la CTEP, Barrios de Pie, los autoconvocados contra los tarifazos de Santa Elena, agrupaciones sindicales y partidos políticos, rodeó la casa de gobierno provincial exigiendo que no sean los trabajadores y el pueblo quienes paguen el ajuste y tarifazos.

Desde las diferentes organizaciones y fuerzas políticas, se pudo confluir en un “documento único” que contuvo las necesidades específicas de los diferentes sectores “en el marco de la necesaria unidad para enfrentar al ajuste”.

El documento y el acto tuvieron un fuerte contenido de reivindicación de los Mártires de Chicago y la reafirmación proletaria en conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

DOCUMENTO

…Salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro… Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: “la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable…

José Martí, noviembre 13 de 1887, corresponsal en Nueva York del diario LA NACION.

Hoy recordamos a los mártires de Chicago: George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spies, Louis Lingg muertos en la horca, y a Samuel Fielden, Oscar Neebe y Michael Schwab condenados a largos años de prisión en 1.886 bajo un juicio basado en la mentira, el prejuicio de clase y por el terror que generaba en los poderosos que el pueblo trabajador se levantara en defensa de sus derechos, en ese momento por las ocho horas de trabajo. En memoria de nuestros mártires, el 1º de Mayo es para nosotros una jornada de lucha donde reafirmar nuestros derechos como clase y convocar a luchar contra el gobierno y las patronales para conseguir tantos otros derechos que nos faltan.

142 años han pasado desde aquella jornada en la que con terror las clases dominantes buscaron silenciar la lucha obrera y popular. Decimos con orgullo que han fracasado en su propósito. Desde esos días hasta hoy, la clase trabajadora ha dado inmensas peleas y logrado grandes conquistas. Junto a otros sectores oprimidos y explotados, ha encabezado los procesos de transformación social mas importantes de la historia, como la Revolución Rusa de 1.917, la Revolución China, Revolución Cubana y otros tantos.

En nuestro país no podemos dejar de mencionar algunas de esas duras pruebas del pueblo trabajador de las que solo a modo de ejemplo valen recordar las de los almacenes Vasena, las de la Forestal y la Patagonia Rebelde, el 17 de octubre, el Cordobazo, Rosariazo, Villazo, la resistencia contra la dictadura genocida, y mas cerca en el tiempo, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que pasaron a la historia como el Argentinazo.

En Entre Ríos no podemos dejar de mencionar la organización obrera de inicios del siglo XX y la furiosa represión que el 1ero de Mayo de 1921 en Gualeguaychú sufrieron los obreros de la entonces Federación Obrera Regional Argentina de parte de la Liga Patriótica del fascista Manuel Carlés. Y, más cerca, la lucha multisectorial durante la ley de despidos de Moine (8.706 )Moine y el Argentinazo de 2.001, con su secuela de muertes aún impunes que en el país nos dejó 35 asesinados y en Entre Ríos las del militante de la Corriente Clasista y Combativa José Daniel Rodríguez y las casi niñas Eloísa Paniagua y Romina Ituraín a manos de la Policía, en ese entonces a las ordenes políticas de Sergio Montiel y su ministro Enrique Carbó.

Hoy estamos nuevamente en la calle en unidad de acción ante un gobierno nacional que forma parte de la oligarquía más conservadora, extranjerizante y antiobrera que hemos visto en los últimos tiempos. Un gobierno que intenta imponer un paquete de contrareformas que apuntan a lograr una brutal transferencia de ingresos desde la clase trabajadora y los sectores populares hacia las grandes empresas y los sectores mas concentrados de la economía argentina.

Para aplicar este paquete de medidas antiobreras y antipopulares no han dudado en apelar a la represión. Las jornadas de diciembre del 14 y 18 de diciembre del 2017 demostraron con total crudeza esta politica represiva con la militarización del congreso nacional y una brutal cacería de manifestantes por las calles de Buenos Aires. Todo ello para lograr aprobar una reforma previsional que constituyó una vil estafa hacia los jubilados. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado por parte de la gendarmería, el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la prefectura, y los casos de gatillo fácil de la mano de la doctrina Chocobar, demuestran que la represión de la protesta social es una verdadera política de estado. Como se expresa también en los intentos de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que pretende legalizar el espionaje generalizado a las organizaciones y a los luchadores sociales, como a los familiares del ARA San Juan.

En la coyuntura actual peleamos un duro capitulo del ajuste en las paritarias nacionales y provinciales. El gobierno nacional, junto a los gobiernos provinciales con los cuales acordó el Pacto Fiscal y el presupuesto 2018, preveía una inflación del 7%, corregida al día siguiente por el propio gobierno que busca imponer un techo del 15%. Con una inflación estimada por encima del 20% y agravada ahora por nuevos tarifazos, esto significa, sencillamente, una fuerte pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. La persistente lucha en distintas provincias, de distintos sectores, demuestra que este techo se puede romper. Sin embargo, para cumplir con ese objetivo, los gobiernos no han dudado en cercenar los derechos democráticos de los trabajadores. Así, en nuestra provincia el gobierno de Gustavo Bordet ha apelado a la justicia, ha recortado el derecho a realizar asambleas y ha descontado días de paro para intentar disciplinarnos. Desde esta movilización le decimos que no lo va a lograr.

Otro pilar fundamental del plan de ajuste en curso es la llamada reforma laboral. Como en Francia, Brasil, y otros paises, el capital imperialista busca recuperar rentabilidad sobre la base de recortar derechos conquistados por la clase obrera. Con esta reforma, Macri y los empresarios quieren extender la jornada laboral, eliminar los convenios colectivos de trabajo, facilitar los despidos, y reducir el poder de los sindicatos en las negociaciones colectivas.

Durante el año 2018 se ha producido una nueva ola de despidos en el sector público y privado. Son más de 12.000 los compañeros y compañeras que han sufrido despidos y suspensiones. El gobierno nacional ha despedido de manera directa a miles de trabajadores, y ademas pacta con las empresas para habilitar despidos en el sector privado. El reciente acuerdo con Carrefour es una muestra de como intentan combinar despidos y flexibilización para elevar las ganancias empresariales.

Luchamos por trabajo genuino, en ese camino se aprobó la Ley de Emergencia Social, que es un paliativo a esto. Hoy el gobierno nacional, ante las luchas de las organizaciones sociales sacó una resolución para Argentina Trabaja y Ellas Hacen de terminacón escolar. Estamos de acuerdo con esta terminación, pero que no sea obligatoria, porque a la inmensa mayoría que están en las organizaciones sociales producen distintos productos y /o servicios que les permita hacer una diferencia al beneficio social. E gobierno con esta resolución busca debilitar o destruir a las organizaciones sociales y ahorrarse en los compromisos contraídos con las organizaciones y sus beneficiarios de seguros, ropa de trabajo, insumos y herramientas.Además, quieren hacer lo mismo con el Salario Social Complementario, Ley aprobada prácticamente por unanimidad por todos los bloques, debido al crecimiento de la desocupación ante la política del actual gobierno.

El ajuste sobre la educación pública se agrava con los recortes presupuestarios; como ejemplo, el recorte de 3 mil millones de pesos al presupuesto universitario (equivalente a dos universidades del tamaño de la UNER) los cierres de cursos, grados y carreras y la avanzada de proyecto como la NES, Secundario 2030, que no solo significan destrucción y vaciamiento sino también precarización laboral. Además de la no convocatoria a paritaria nacional y la pretensión de acuerdos salariales a la baja.

El aumento en las tarifas de luz, gas, agua, transporte y otros servicios es insostenible. Se ha convertido en uno de los elementos fundamentales que potencia la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios. Mientras el gobierno de Macri paga miles de millones en intereses de la deuda externa, dicen que el deficit fiscal lo causan las tarifas subsidiadas y por eso dan vía libre a los aumentos. El tarifazo es parte del ajuste global que el gobierno de Cambiemos quiere imponer sobre lxs trabajadorxs. Los trabajadores tenemos un plan alternativo: Hay que reestatizar los servicios. El acceso al gas, la electricidad, el transporte, el agua potable, son derechos. Es una cínica estafa que estén en manos de empresas que lucren con su prestación. En nuestra provincia, los pueblos de Santa Elena, San Gustavo, La Paz, Concordia, Federación, Paraná y otros, con los piquetes, movilizaciones, cortes de ruta y otras acciones marcan el camino a seguir para hacerles dar marcha atrás con los tarifazos y los cortes de servicios.

Ademas de los gobiernos provinciales como el de Bordet y de bloques “opositores” cómo el del PJ que le vota las leyes en el congreso, el gobierno cuenta con la cooperación de la mayoría de la cúpula de la CGT y de sindicatos clave. Estos llegaron al colmo de elaborar junto al gobierno el proyecto de “reforma” laboral. No impulsan la resistencia a las medidas de ajuste, y cuando han convocado a medidas éstas fueron aisladas y tardías para descomprimir más que para organizar la lucha. Por eso, desde este acto marcamos una vez mas la necesidad de un plan de lucha nacional para derrotar el ajuste de Macri y sus cómplices, y le exigimos a todas las conducciones gremiales que convoquen un gran paro nacional para pararle la mano a los ajustadores. Reivindicamos, la huelga como herramienta histórica de lucha por excelencia de la clase trabajadora porque es justamente la que golpea el corazón del capital expoliador, y que tan vapuleada está por estos días por las clases dominantes y sus lenguaraces.

Desde esta plaza, colmada con la necesaria unidad de acción en la calle para derrotar el ajuste, decimos:

-Abajo el paquete de reformas anti obreras y anti populares. Derogación inmediata de la reforma previsional. No al Pacto Fiscal y la Reforma Laboral.

-Por Paritarias sin techo y sin injerencia del estado a favor de los patrones.

No al techo del 15%.

-Basta de flexibilización laboral y despidos. Pase a planta y estabilidad inmediata para todos los trabajadores precarizados.

-Si al trabajo, no al ajuste. Asistencia Universal digna y concreta al desempleo con planes y proyectos que tiendan a la creación de empleo y erradicación de la pobreza.

-Por salario Mínimo Vital y Móvil acorde a la canasta familiar.

-Por el 82% de las jubilaciones y pensiones y por la defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provincial y del régimen jubilatorio.

-Abajo el tarifazo. Estatización de las privatizadas con control de usuarios y trabajadores.

-En defensa del derecho a la huelga, la deliberación colectiva y la protesta. No a los decretos restrictivos y los descuentos.

-Exigimos por parte de gobiernos y patrones para ingresar, remunerar o permanecer en el trabajo, sobre la base de la necesaria dignidad que merecemos: respeto, igualdad de trato, oportunidades y derechos para todas las personas, poniendo especial cuidado sobre todo en los sectores y colectivos oprimidos, repudiando cualquier tipo de discriminación fundada abierta o solapadamente en la pertenecía de origen, social o de género, en la identidad sexual, en la edad, en creencias religiosas o ideas políticas.

-No a la contra reforma educativa. Abajo el Plan Maestro. No al recorte de 3 mil millones en la Universidad. No al cierre de cursos y carreras. Por inmediata y efectiva implementación de la ESI. No al cierre de profesorados y repudio el proyecto de UNICABA.

-Aumento de presupuesto urgente para salud y educación.

-No al pago de la deuda externa.

-Por la historia de la clase trabajadora, por nuestros derechos cercenados y por una sociedad de la dignidad obrera convocamos todos los trabajadores ocupados, desocupados, activos y jubilados, organizados y no organizados a realizar todos los esfuerzos que hagan a un movimiento unitario en defensa real del pueblo entrerriano y argentino.

¡QUE VIVAN LOS TRABAJADORES!

¡QUE VIVAN NUESTROS MÁRTIRES!

¡QUE VIVAN LOS QUE LUCHAN!

