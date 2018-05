M. C.

Las Regionales de la CGT de Gualeguay, Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y Villaguay, se reunieron en la ciudad de Gualeguay. “Organización y acción para frenar el atropello Neoliberal” fue el lema del cónclave sindical.

“No al FMI, No a la flexibilización laboral y no a los tarifazos”, repitieron los jefes sindicales de cinco distritos de Entre Ríos, en clara resistencia a las políticas nacionales aplicadas por el macrismo.

Luego de las declaraciones del jefe nacional de la CGT, Hugo Retamar de la CGT Villaguay afirmó: “No comparto nada lo que dijo Juan Carlos Schmid porque no hay que preparar nada. Hoy estamos atravesando una crisis que se siente en todos los rincones del país y no podemos seguir anunciándole al Gobierno nacional que si no corrige el rumbo le vamos a pegar. Hoy hay que decidir ya medidas de acción directa para frenar este ajuste”.

“Las manifestaciones de protesta que se hagan deben ser contundentes, no es momento de ser tibios”.

“(Ayer) nos autoconvocamos porque la situación nos lo exigía. Era necesario empezar a dar el debate y ayer dimos el puntapié inicial”, agregó El Pingüino Retamar.

En el encuentro se decidió convocar a un plenario ampliado de la CGT Entre Ríos para el sábado 2 de junio en Villaguay: “Estamos convocando a las 7 regionales (también a Paraná y Concordia, que no estuvieron presentes este lunes) porque no son tiempos de dividirnos”.

“La idea es poder definir medidas de acción directa para luchar contra el ajuste, el tarifazo, la reforma laboral y el FMI”.

