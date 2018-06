El Fiscal de Estado respondió críticas del Presidente del Superior Tribunal de Justicia.



El Fiscal de Estado Dr. Julio Rodríguez Signes respondió a las críticas del Juez Emilio Castrillón por falta de control. Lo hizo en el programa Cuestión de Fondo que se emite por Canal 9 Litoral.

Consultado respecto de los cuestionamientos del presidente del STJ, Emilio Castrillon, por la falta de controles ante las irregularidades del gobierno de Urribarri que derivaron en diversas causas judiciales, el fiscal de Estado se consideró “respetuoso del rol que tiene Castrillón que es presidente del Superior Tribunal de Justicia”. Y afirmó: “Cada uno cumple su función: él tiene la de dirigir el Poder Judicial que tiene por función resolver los casos contenciosos, criminales y demás que se le presenten, y para eso tiene 2.485 empleados y un presupuesto de 3.500 millones de pesos, y mi función es otra: no es constituirme como querellante particular, es obtener la reparación patrimonial y ejercer la defensa de la provincia en los casos en que es parte”.

Ante la existencia de estas causas que investigan hechos de corrupción, explicó que “cuando nos enteramos que existe un proceso penal y puede haber un daño a la administración hacemos un seguimiento de esos procesos porque debemos manejarnos con condenas, no con supuestos”. Ejemplificó que “en el caso (del publicista, Jesús María) Bustamante donde hubo un juicio abreviado y una sentencia judicial, si hay un perjuicio accionamos desde la oficina de seguimiento” y adelantó que “en este caso vamos a accionar”.

En otros casos, “ejecutamos la sentencia, como en el caso (donde se condenó al ex titular de Obras Sanitarias, Hugo) Righelato: ya en el juicio abreviado el daño se reparó y lo que me corresponde es tomar posesión de los inmuebles que se le decomisaron; o en el caso (donde se condenó al ex senador Mario) Yedro, cuando el decomiso se concretó, fui y tomé posesión del bien”.

En ese sentido, aseveró que “acá hay que respetar el rol de cada uno: el rol de la investigación penal el corresponde al Ministerio Público Fiscal y a la Fiscalía de Estado le corresponde el control de legalidad en las causas en las que intervengo como fiscal de Estado”.

En este contexto, resaltó: “Yo no me quedé con la intervención en 10.000 expedientes y no me importa qué pasó con todas las demás, sino que hace varios años planteé la necesidad de que en el procedimiento administrativo de la provincia de Entre Ríos, sí o sí debía haber dictamen jurídico de asesoramiento a los organismos, cosa que no existe”. Y agregó: “También hice un convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) por la cual hay 260 abogados de la provincia que se están capacitando en derecho administrativo para ejercer mejor los controles”.

(La Nota digital)

