El jefe del Superior Tribunal de Justicia criticó duramente al Fiscal de Estado por su “actividad selectiva”.



“El Fiscal de Estado debe accionar cuando hay un perjuicio contra la provincia, pero yo no lo he visto actuar como querellante en ninguna causa, como puede ser la de la Cumbre del Mercosur“, señaló el jefe del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

“Cobra lo mismo que un juez del Superior Tribunal, además cobra honorarios de la Fiscalía de Estado, y ejerce dos sindicaturas de empresas del Estado; eso es mucho más grave que alguna cátedra o viaje de Chiara Díaz“, dijo el Juez en una entrevista radial.

En su charla con Radio La Voz, Emilio “Quete” Castrillón también se refirió al veto presidencial como resorte democrático: “Es más importante la viabilidad de un país”.

“Muchas veces, el ejercicio de la tarea periodística, lleva a una condena anticipada”.

“Cuando hablo de la situación de la Justicia, digo que el sistema acusatorio en Argentina se estableció al encontrar que el viejo juez de instrucción, era el que investigaba y el que juzgaba. Hoy, el rol de la acusación pública es importantísimo, lo cual lleva a otra cosa: una vez que escrachan a alguien, estamos condenados. Ni hablar de un periodismo especializado que se ocupe de la defensa, de los derechos del imputado. A partir de la primera noticia, ya se está condenado”, lanzó Castrillón en una entrevista en Radio La Voz, al abordar el rol de la prensa.

“La tarea del periodismo de investigación ha sido muy eficaz, y ha sido un auxiliar de la Justicia. Ha servido para que muchas cosas salgan a la luz, cosas que deben estar en la luz. Ahora si a la Justicia se la mide por un recibo de sueldo en bruto, y no por lo que cobra un médico por una hora de quirófano, esta situación lleva al descreimiento de la Justicia”, relató.

Jueces y ganancias

Castrillón se refirió a la nueva ley que plantea que los nuevos jueces deberán pagar Ganancias: “No cabe duda que a partir del 1° de Enero de 2017, quienes son magistrados, deben aportar ganancias. Ahora, los moralistas que piensan que el resto de la Justicia debe aportar lo mismo que el trabajador que transpira para brindar cualquier servicio, Carmen Argibay, una gran mujer, le decía a su contador que hiciera los aportes a Afip”.

“El salario es el mismo, la situación fiscal es distinta. A partir de una nueva regla de juego, la cosa es así. Lo dice la ley. Si no les gusta, modifiquen la ley. Pero fijate que estamos discutiendo de ganancias de los jueces, cuando deberíamos estar discutiendo el tiempo del proceso”.

“Esto es una cuestión que se toma porque no hay otra cosa para poder vender. Si no, es inexplicable que gente capaz de interpretar cuestiones jurídicas, se dediquen a esto, y no a los procesos”, analizó.

Patria y peligro

“No hay elementos para decir que la Patria está en peligro. Hay problemas, necesidad de soluciones y debates profundos para una concertación nacional. La Patria a veces está obligada a ir a golpear las puertas de donde no queremos ir. La Patria no tiene colores, sino que es independiente, libre, justa, soberana, con sentido social, con necesidad de proteger al que menos tiene, dando trabajo”.

INVESTIGACIONES Y ROL DEL FISCAL DE ESTADO

Castrillón también se refirió al rol del Fiscal de Estado, y denunció falta de acción del órgano estatal: “En la Nación, la diferencia que hay con la provincia es que en las investigaciones también van presos los empresarios. Si hay un daño a la provincia, existe alguien que debe reclamar por el daño a la provincia. El que tiene que actuar es el Fiscal de Estado. El Fiscal de Estado cobra lo mismo que un juez del Superior Tribunal, cobra honorarios de la Fiscalía de Estado, y debe ejercer dos sindicaturas de empresas del Estado”.

“Yo no lo he visto de querellante en la causa por la Cumbre del Mercosur, contra la Cámara de Empresarios. Yo creo que miran, algunas cosas sí, y algunas cosas no. Eso es cien mil veces más importante que algún viaje o viático del doctor Chiara Díaz”.

EL VETO PRESIDENCIAL COMO RESORTE DEMOCRÁTICO

El Jefe del STJ de Entre Ríos se refirió a la institución del veto presidencial, y a su utilización más resonante; el caso anunciado que dejará fijas las tarifas, o el recordado veto al 82% móvil: “Siempre que se toma alguna medida de lo que otro dio, bien o mal, siempre se paga un costo, porque siempre creemos que lo que tenemos es nuestro. Ahora, si me preguntan a mí, sin ánimo de inmiscuirme en la política, es más importante la viabilidad de un país que un caso particular, por más que me pegue a mí. Se puede por ejemplo poner una tarifa cero, pero si por eso el dólar se escapa, y le comenzamos a pedir plata a todo el mundo, las consecuencias políticas y sociales podrían ser mucho mayores”.

(La Nota digital)

Anuncios