Adelanto de novela

El vino negro resbaló por mi lengua, e imaginé que así se sentiría tu piel en mi boca. Áspero, dulce, como el sonido apagado de un cencerro de cobre. Cerré los ojos y te permití descansar en mí, para saborearte de lejos, sólo unos segundos, esa pequeña dosis de veneno necesaria para resistir. No más allá, sin embargo tan cerca que podía respirarte y prendí un cigarrillo para ahogarte. Que traicionera es la piel cuando despierta, abre sus fauces, se humedece, te cubre de sal, se extiende como el mar y se estrella furiosa contra los pliegues del hambre. Es ella y no yo pienso. Me siento extranjera y esclava en este cuerpo habitado por vos. No, no sos vos, sino mi deseo de vos, de esa furia que repta en tu mirada, de esa sombra parecida a mi oscuridad. Nocivo, es nocivo para vos Mía. Soltalo, dejalo ir. No sigas la oscuridad, aunque te haga sentir viva o te seduzca hasta la muerte. El celular vibró, no debí atender, pero lo hice. Vi tu nombre en la pantalla.

– Hola- susurré como si estuvieses a mi lado.

– Hola, quería avisarte que la nota sale el domingo

– Gracias

– Quería pedirte que me enviaras mañana unas imágenes en alta de algunas portadas.- ignoraste el gracias – si puede ser temprano mejor.

– Dale – hice un silencio antes de seguir, sólo para respirar, porque se me olvidaba cuando te escuchaba.- y gracias por el apoyo

– Nada que agradecer- pensé que era una respuesta amable y entonces seguiste- no lo hago por vos, sino porque los libros son buenos.

– De cualquier manera gracias.

– Si fuesen una garcha, ni los publico.

Innecesario, todo en vos era innecesario, los sentimientos, los adjetivos, lo substancial sobraba en vos, te resbalaba, eras un ser impermeable a la cortesía.

– Ok. Mañana te mando las imágenes entonces

Cortaste, obvio, sin decir gracias, chau, hasta luego, morite. Algo.

Cortaste, pero me hizo bien, porque con ese silencio filoso, desangraste de un saque mis devaneos sobre un vos que sólo vivía en mi mente. Me duché, me comí medio pote de helado y me fui a dormir… sin vos.

La libido se me diluyó en un enojo absurdo entre las sábanas. Pensar en otro que no sabe siquiera que lo pensás, pensar en otro que no debés pensar … neurótica. Era tan simple. La grieta se abrió, y aquella voz áspera erigida en las cenizas retumbó en mi mente sin piedad: Te calentó el tipo Mía, te calentó y tuviste miedo de avanzar. Te calentó la posibilidad de enamorarte y encamarte con un narcisista con un coeficiente intelectual rayano en lo psicópata, sádico y destructivo. Te calentó, ahora de enojo, no sexual, que te siguieran gustando todavía esos tipos después de dos años de terapia. Te calentó tu cobardía y tu falta de voluntad de que te lo voltearas solo una noche y siguieras ruta, te calentó la absoluta certeza, de saber, que no podrías luego despegarte y lo que más te calentó, fue la delgada línea que te separaba de Andrea, una línea compuesta por tres neuronas que implosionaban ante la aparición de un tipo que te gustaba. Una frontera débil y expuesta como un nervio que ante el menor contacto, electrocutaba el sentido común dejándolo inservible.

Mi enojo y yo nos removimos en la cama y recién nos relajamos cuando comenzó a llover.

La lluvia siempre calma los demonios, al menos los míos. Me dormí.

Demás está decir que mis tres neuronas soñaron con vos.

* Adelanto de novela que aún no tiene definido el título, podría llamarse Solsticio.

a través de #Narrativa | Adelanto de novela, por Mercedes V. Mayol — Revista Kundra

M. Mayol es escritora y gestora cultural. En el año 2011 fundó y dirigió la revista digital Artesomos que derivó posteriormente en la Fundación Artesomos en Buenos Aires, entidad sin fines de lucro dedicada a la difusión y promoción del arte en todas sus manifestaciones. Ha colaborado en varios medios como redactora y en proyectos culturales en México, España, Colombia, Ecuador y Francia.Entre sus publicaciones se cuentan: El corazón de Prometeo, Novela, Editorial Jus, México. 2010, El libro de las pasiones, Poemario, Dexeo Editores, Londres.2011, Antología Fémina Poesí, Liga Latinoamerica, Colombia. 2012, Antología, Cartas de amor, Editorial Retales, España. 2014, Antología Poetas Nocturnos, Diversidad literaria. 2015. Actualmente, además, es Responsable del área comercial para el Cono Sur de Malpaso Ediciones.

(La Nota digital)

