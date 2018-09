IAPV: nuevas asambleas

LOS TRABAJADORES DEL IAPV CONTINUAN LAS MEDIDAS DE FUERZA EN DEFENSA DE LOS FONDOS NACIONALES PARA VIVIENDAS – FONAVI.



En la mañana de hoy (martes) se realizó una nueva asamblea con la tutela sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- de lo trabajadores del IAPV para frenar cualquier intento del Estado nacional de eliminar los fondos para viviendas sociales.

Los trabajadores, nucleados en ATE, retomaron las acciones este martes y nuevamente convocaron a los legisladores a la asamblea. En esta oportunidad participaron el presidente del bloque de senadores del PJ, Ángel Giano y el diputado Gustavo Guzmán (FPV), además del titular del IAPV, Marcelo Casaretto y demás funcionarios del organismo. El secretario general de ATE Entre Ríos Oscar Muntes, destacó la presencia de los legisladores porque permite que se generen compromisos.

MUNTES

“Si no hay lucha, no hay resultados, porque ellos tienen un modelo de país y nosotros otro. No podemos permitir ningún despido como sucedió en Agricultura Familiar y en Salud Mental que sumaron otros 20 trabajadores afuera en la provincia”.

“Si se animaron a hacer un recorte fenomenal en Salud, imaginemos todo lo que pueden intentar hacer con el resto de los sectores”.

MOVILIZACIÓN

El secretario genral de ATE Entre Ríos convocó a la movilización del 12 de septiembre en el marco de las jornadas de CTA y ATE y “a la del 24 en la tiene que movilizarse el país entero en vísperas al paro absoluto del 25, porque necesitamos pararle definitivamente la mano a Macri, porque sino sí va a seguir despidiendo trabajadores y trabajadoras, cerrando organismos, porque para ellos somos un número”.

