Hubo movilizaciones

VAMOS A MARCHAR HASTA DETENER ESTAS POLÍTICAS DE AJUSTE.

En el marco de la jornada nacional de lucha y paro activo convocado por la Asociación trabajadores del estado —ATE— y la Central de Trabajadores de la Argentina —CTA— se llevó adelante una radio abierta en Plaza de Mayo de Paraná.

La actividad fue consensuada con la multisectorial que integran además de organizaciones sindicales; gremios de la actividad privada; la seccional Paraná de la AGMER (docentes) y organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa -CCC; la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular – CTEP y Barrios de Pie.

También la asamblea de estudiantes y docentes de la Facultad de Trabajo Social – UNER había decidido ser parte de la convocatoria; con lo cual se sumó activamente a la jornada, del mismo modo estuvieron la organización social “La Dignidad” y el centro de estudiantes de la Facultad de Educación – UNER.

Como modo de compartir algo más que la lucha todas las organizaciones de manera conjunta cocinaron unas ricas tortas fritas que amenizaron el encuentro.



RADIO ABIERTA

Una vez que las organizaciones arribaron a la plaza se llevó adelante una radio abierta para que cada una se expresaran desde su impronta y trabajo cotidiano, en nombre de la ATE y la CTA hizo uso de la palabra el su secretario general Oscar Muntes que arrancó reivindicando la lucha que de modo general lleva el pueblo, de este modo saludó la lucha de docentes en todos su niveles, estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales: “Vamos a marchar de manera conjunta hasta que detengamos estas políticas de ajuste que impulsa el gobierno nacional”.

HUELGA DOCENTE

En el marco del paro docente que se concretará el día de mañana la ATE-CTA se sumará a la movilización de los docentes como expresión de la necesidad de la unidad por parte de todos los sectores que luchan sosteniendo que “tenemos que trabajar en las coincidencias para alumbrar la unidad de los que luchan, porque esa coincidencia que nos unifica es el grito de fuera el FMI de la Argentina”.

MOVILIZAR

En otro tramo el líder de la ATE convocó con énfasis a la movilización del próximo lunes 24 de septiembre “es una movilización a la que nadie puede faltar, tenemos que ser miles y miles en toda en la argentina, si seguimos movilizándonos de esta forma vamos a parar el ajuste”.

“Para construir una agenda para después del 24, para decirle al G20, a Macri, a los gobernadores, a los que siguen ajustando que vamos a seguir marchando todos juntos, porque es en la calle el modo de parar este ajuste”.

El objetivo es “pararle la mano a Macri para que no siga ajustando” y para ello es primordial “que el Presupuesto 2019 no se apruebe, que los legisladores de las diferentes provincias no lo apoyen, porque es un presupuesto de ajuste, de saqueo”, dijo el dirigente de ATE Entre Ríos, y agregó: “sabemos que este presupuesto significa el saqueo al pueblo argentino. Si el pueblo sale a la calle y resistimos, vamos a lograr frenarlo”.

DIFERENCIAS

“Entre los distintos sectores populares no tenemos diferencias, las diferencias son con los grupos minoritarios que han saqueado al país, con los de la bicicleta financiera que se siguen enriqueciendo, es con ellos las diferencias”.

(La Nota digital)

Anuncios