LO LOGRARON: LUEGO DE AÑOS DE LUCHA, URUGUAY ETIQUETA TRANSGÉNICOS.

No les fue fácil, la ley tuvo marchas y contramarchas pero, finalmente, acá están: los productos marcados con la T que indica que contienen soja o maíz o colza modificada genéticamente. ¿Por qué es importante? Porque los consumidores tienen derecho a saber qué tiene su comida, para decidir si quieren consumirla o no y los productores que rechazan esa tecnología, a no tener que hacerse cargo de marcar ellos la diferencia, un proceso que suele ser caro y engorroso.

Yo no consumo transgénicos. No porque crea que me van a hacer un daño en sí mismo sino porque creo que esos cultivos son un desastre para la agricultura y la soberanía alimentaria. En los más de 20 años que llevan entre nosotros no han hecho más que concentrar el poder de las grandes productoras de venenos como Monsanto, Bayer, Syngenta; desplazaron a la comida de verdad con grandes monocultivos que no nos alimentan; extendieron la frontera agraria sobre bosques, montes y pueblos; provocaron la utilización de más y más venenos (un mil por ciento más) y todo para terminar engordando animales en fábricas crueles o rellenando y endulzando productos comestibles de pésima calidad.

Felicitaciones Uruguay, y felicitaciones a quienes nunca se dieron por vencidos como Laura Rosano.

(La Nota digital)

