Suplemento Literario Nº 82

M. V.

Dialogamos con C. J. Castelli días antes de presentar su nuevo libro. Nos metimos en su mundo. Causas y azahares en el planeta donde Hegel se toma una grapa con Mastronardi… y suena de fondo Teresa Parodi.

LNd: ¿Por qué escribís?

CJC: Un amigo escribió una vez un poema con un epígrafe de Pessoa que decía “Ser poeta no es una ambición mía es mi manera de estar solo”. Yo diría al contrario que ser poeta es mi manera de estar solo y con todo el universo a mi disposición. Pero también es una interrogación sobre mi historia personal, social y del país. Una celebración del mundo. Una revelación, un descubrimiento. Pero en última instancia es una entonación, una voz.

¿Qué encontrará el lector, la lectora, en tu nuevo libro de poesía?

Es un viaje, un recorrido de una conciencia entre 1979 y 1995. Una conciencia de fin de siglo. Siempre fui muy lector de Hegel, y La Fenomenología del Espíritu me influyó mucho, allí el recorrido magistral es desde la certeza sensible hasta el saber absoluto. Mi libro es un poco más modesto (Jejej) Es un recorrido poético -la obra de Hegel el más maravilloso libro que se haya escrito nunca en Occidente sobre filosofía, digo es un recorrido poético desde el irse o quedarse en el país pasando por la historia, los viajes, el todo y nada, para volver a armarse y recorrer los amores juveniles, que en aquellos tiempos eran cambiantes, hasta la desazón de no poder escribir, porque no hay nada para decir o inspiración y se coquetea con los abismos. Pero como dice Hegel El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento.

¿Qué estás leyendo?

Hegel, Heidegger, leo mucha filosofía del idealismo alemán, sobre todo Hegel y todo lo que se escribió sobre él. Novelas, estoy releyendo a Leopoldo Marechal, Adán Buenosayres. Me fascina Borges, Thomás Mann, y Robert Musil. Mis poetas preferidos son Enrique Molina, Borges, Francisco Madariaga, Ricardo Molinari y Jacobo Fijman. Por supuesto que dos grandes poetas están en mi admiración Juan L. Ortiz y Mastronardi.

¿Y cómo hacés para escribir?

Sobre todo la noche larga, la madrugada, la música y algo para la sed. Creo en la inspiración pero siempre la espero trabajando, como decía Piazzolla.

¿Por qué elegiste La Paz para la presentación de tu libro?

El libro se llama “Llueve en las raíces. Trilogía poética de fin de siglo“. La raíz es mi pueblo natal. Hace muchos años que no voy a La Paz. He preferido guardar las imágenes y triquiñuelas de la memoria y me parecía que volver era una forma de conjura sobre esos recuerdos. Pero ahora vuelvo al pueblo con algo para devolverle de todo lo que me dio. Por eso quise que la primera presentación se hiciera La Paz, antes de presentarla en Buenos Aires.

¿Qué música estás escuchando?

Escucho muchísima música folclórica, tango y jazz. Estoy muy enganchado con el Gato Barbieri, Santana, Teresa Parodi, sobre todos sus canciones de juventud. Los grupos señeros de los sesenta en el folclore, los trovadores, los Huanca Hua. En tango Raúl Berón, Osvaldo Pugliese, Troilo, Goyeneche. Y escucho mucho mientras trabajo la más alta creación del espíritu humano: La pasión según san Mateo de Bach, y la pasión según San Juan. Tengo para entretenerme.

¿Algo para agregar?

Quiero agradecer a Ediciones del Jinete Insomne por la edición del libro, al Centro Cultural Cabayú Cuatiá por el hermoso lugar, a Tracho Trachiti, que estará acompañándonos musicalmente, y a Chino Martínez, que hará la presentación. Estoy feliz.

Ah! Me olvidaba. En el libro hay doce poemas del total que tienen el Código QR, de manera que bajando una aplicación al celular, pueden escucharme recitando esos poemas.

PRESENTACIÓN

DIA: Viernes 2 de noviembre de 2018

HORA: 21

LUGAR: Centro Cultural Cabayú Cuatiá

* Habrá música en vivo, lectura de poemas y un brindis.

(La Nota digital)

Anuncios