Palabra Mestiza

Ángel Escobar (1957-1997) es un escritor nacido en Guantánamo, Cuba. Etiquetas #Mestiza #Suplemento.

El poeta estudió arte dramático y escénico y publicó varios libros: “Abuso de confianza”, “Viejas palabras en uso”, “La vía pública”, y “Cuéntame lo que me pasa”. En mi caso, solamente tuve un libro de Escobar que alguna vez presté y nunca más volvió.

Ahora siento que Escobar me sumergía al punto ciego cubano, ese lugar fantástico y trágico, preludio de la locura y la muerte. Ya no era el Che ni Fidel; era Escobar que me trasladaba de un lado a otro, desde la selva misionera al candombe uruguayo. A las luces y a las sombras del Lagarto del Caribe.

Tuve mucho tiempo un cuadro enmarcado por el vidriero Milesi, era una copia de una tinta o xilografía de “El Siglo de las luces” de Carpentier. Me desprendí de la obra casi al mismo tiempo que perdí ese libro. Y sin negar las tragedias y las violencias, me re-encontré nuevamente con la plena palabra de lo afro en NuestraAmérica.

En el comienzo de esta curaduría especial para el Suplemento Literario de La Nota digital elegí 4 poemas; y les comento que será una serie de 10 poetas latinoamerican@s que rememoro de alguna forma.

LA PRESENCIA

NO te he abandonado.

Estoy aquí contigo.

Te han atado en la costa,

a un madero,

entre el mar que desdeñas

y la tierra que amas.

La marea sube; el poste

resistirá. Mientras tanto,

los cangrejos pueden comer tus vísceras.

Al amanecer,

si la marea no te ahoga

ni los cangrejos te devoran,

las lanzas se cebarán en tu carne.

Tendrás frío. Es de noche.

De algo te servirán tu desdén o tu amor.

Yo no te he abandonado.

Estoy aquí contigo.

EPIGRAMA FATAL

QUIÉN fuera Isolina Carrillo –

que compuso Dos gardenias,

un bolero que escucha toda América,

y no Ángel Escobar –

que escribió Abuso de confianza –

tuvo que pagar para que lo editaran,

y no lo lee ni su primo más cercano.

PARÁFRASIS SENCILLA

YO pienso, cuando me aterro,

como un Escobar sencillo,

en aquel blanco cuchillo

que me matará: soy negro.

Rojo, como en el desierto,

salió el sol al horizonte:

y alumbró a Escobar, ya muerto,

colgado, ausencia del monte.

Un niño me vio: tembló

de pasión por los que gimen:

y, ante mi muerte, juró

lavar con su vida el crimen.

HÁBITAT

VIVO en la punta de un cuchillo.

Si resbalo hasta el filo, sajado

seré antes de llegar al cabo hondo.

Si resbalo por el lomo, me haré añicos

después del mango sucio. Si por los planos

caigo, astillas seré en los bordes atornillados, sí:

no tengo alternativas, y ya no sé

si estar así es peligroso –

ya no comprendo nada:

aquí llegan los ruidos de los alrededores –

querría un poco de silencio,

un ápice de candor, algo

que no mate ni mienta –

oigo una música: sé que soy

un bastardo lastimoso, roto así

cómo se me escapa el arte y surge

la imperfección de este poema.

