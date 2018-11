Marcelo Faure

Vicente Huidobro (1893-1948) es un escritor nacido en Santiago de Chile. Etiquetas #Mestiza #Suplemento.

Que el verso sea como una llave

Que abra mil puertas.

Una hoja cae; algo pasa volando;

Cuanto miren los ojos creado sea,

Y el alma del oyente quede temblando.

Conocí a Huidobro recién en 2008. Me acercaron a él, integrantes de la revista El Pájaro Verde. Nos comunicamos antes por correo electrónico. Nos citamos en La Alameda. Yo fui un rato antes, caminando por la peatonal, tomando pizco.

Fue la única vez que visité Santiago. Ojalá regrese. Recuerdo que ese día caminaba por la peatonal y tomaba pizco, quería meterme en el Alma del lugar. Estaba atardeciendo y comenzaron las corridas. No era Vicente, ni la gente del Pájaro Verde. Eran los tanques que tiraban agua a presión; también había balas de goma y gases lacrimógenos por doquier. Mucha gente corría, estudiantes, pololos y pololas, niños, niñas… trataban de guarecerse, la violenta represión se desató repentinamente en las calles de la capital. Era enero y hacía calor. Me metí en un restaurante y esperé a parte del staff del Pájaro Verde: “Ésto es moneda corriente por aquí”, dijeron luego.

Nos fuimos a comer a un mercadito cerca de La Alameda. Jaivas, vino tinto, acordeón, guitarras. Y la poesía de Neruda, Parra y Huidobro. Una noche larga; nunca llegué a Isla Negra. Me llené de Huidobro. De la brisa del Mapocho. De gas picante y de chiles más picantes todavía.

En la breve estadía, recorrí algunos bares y otras historias no menos interesantes, entre mapuches, anarquistas y carabineros. Y me atravesaron esos cinco versos que transcribí arriba; y me dejaron temblando.

SERIE

En esta segunda entrega de Palabra Mestiza -que es una serie de 10 poetas latinoamerican@s que rememoro de alguna forma- comparto cuatro poemas y un poemario en .pdf que pueden encontrar también en la Biblioteca Nacional de Chile.

Últimos poemas. Santiago: Talleres Gráficos Ahués Hnos. DESCARGAR

NOCHE

Sobre la nieve se oye resbalar la noche

La canción caía de los árboles

Y tras la niebla daban voces

De una mirada encendí mi cigarro

Cada vez que abro los labios

Inundo de nubes el vacío

En el puerto

Los mástiles están llenos de nidos

Y el viento

gime entre las alas de los pájaros

Las Olas Mecen El Navío Muerto

Yo en la orilla silbando

Miro la estrella que humea entre mis dedos

CAMINO

Un cigarro vacío

A lo largo del camino

He deshojado mis dedos

Y jamás mirar atrás

Mi cabellera

Y el humo de esta pipa

Aquella luz me conducía

Todos los pájaros sin alas

En mis hombros cantaron

Pero mi corazón fatigado

Murió en el último nido

Llueve sobre el camino

Y voy buscando el sitio

donde mis lágrimas han caído

ARTE POÉTICA

Que el verso sea como una llave

Que abra mil puertas.

Una hoja cae; algo pasa volando;

Cuanto miren los ojos creado sea,

Y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;

El adjetivo, cuando no da vida, mata.

Estamos en el ciclo de los nervios.

El músculo cuelga,

Como recuerdo, en los museos;

Mas no por eso tenemos menos fuerza:

El vigor verdadero

Reside en la cabeza.

Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!

Hacedla florecer en el poema.

Sólo para nosotros

Viven todas las cosas bajo el Sol.

El Poeta es un pequeño Dios.

LA VIDA ES SUEÑO

Los ojos andan de día en día

Las princesas posan de rama en rama

Como la sangre de los enanos

Que cae igual que todas sobre las hojas

Cuando llega su hora de noche en noche.

Las hojas muertas quieren hablar

Son gemelas de voz dolorida

Son la sangre de las princesas

Y los ojos de rama en rama

Que caen igual que los astros viejos

Con las alas rotas como corbatas

La sangre cae de rama en rama

De ojo en ojo y de voz en voz

La sangre cae como corbatas

No puede huir saltando como los enanos

Cuando las princesas pasan

Hacia sus astros doloridos.

Como las alas de las hojas

Como los ojos de las olas

Como las hojas de los ojos

Como las olas de las alas.

Las horas caen de minuto en minuto

Como la sangre

Que quiere hablar.

Fuente: La Nota digital

Anuncios