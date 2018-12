Marcelo Faure

Rod Medina (1964) es un escritor nacido en Caracas.

Me sumergí en el mar caribe en el verano de 2006. De Caracas a La Huaira hay 30 km. Hicimos ese recorrido en una combi destartalada junto a Rubén y Oberyn Luongo. En fin, parecieron 100 km. con carreteras calientes y trancas, y valles y montañas como las narradas -un rato antes- por el mulato Chávez en sus memorias guerrilleras. Éramos sureños metidos en el laberinto venezolano; audaces, lenguaraces, sedientos de relatos y cuerpos caribeños. Vivir la carretera, el mar y las costas, eran una ficción en sí. Plantamos una carpa para cuatro personas en la playa y enseguida unos compañeros nos invitaron a pasar la noche en un Centro Comunitario Vecinal, bien enfrente del Mar Caribe. Ahí nos quedamos. Nos metimos al mar y al relato de l@s militantes vecinalistas, marxistas – leninistas.

Me insolé. El sol centroamericano es traicionero. Una compañera argentina me friccionaba la espalda con aceite vegetal y me contaba cuentos latinoamericanos. Bien de ficción y de fricción. La noche fue larga, voluptuosa y creciente – como las lunas de Rod Medina.

Fue allí, en el Centro Comunitario al costado del mar, que nos obsequiaron anécdotas y libros; uno del poeta venezolano cuyos versos aquí comparto.

Unos años más tarde me contacté con Marialcira Matute y junto a otr@s desvariados, lanzamos TV Lecturas. Ahí andaba también Rod, como entrelazando la tela de una red oportuna y necesaria.

SERIE

En esta tercera entrega de Palabra Mestiza -que es una serie de 10 poetas latinoamerican@s que rememoro de alguna forma- comparto cinco poemas de Rod Medina que pueden encontrar también en TV Lecturas, La Televisora de los Libros.

“A veces la lectura es un refugio contra las maldades del mundo y a veces es la ventana a la que te asomas para contemplar sus maravillas”



DICEN QUE LA POESÍA

es la solución a las crisis

enmendadura de la tarea de los líderes

Dicen que la poesía

salva al hombre del suicidio

destino de una carencia hecha raza

Dicen que la poesía

enaltece la mirada

cuando se pierde la aguja del norte

Dicen que la poesía

custodia los argumentos sin censura

morteros apuntando a la cabeza de la bestia

Dicen que la poesía

revive las gargantas de los ofendidos

escupitajos al rostro de los descarados

Dicen que la poesía

socorre a los inocentes en la desgracia

abriendo su arca de vientre ancho

Dicen que la poesía

emerge como un fusil sin estandarte

la espesura de las guerrillas en los montes

Dicen de la poesía

todo eso y más

Pero

yo soy un poeta

sin tribuna

sin libros bajo el brazo

sin voz en las asambleas

sin lápiz ni papel

sin premios

sin dedicatorias

sin mención en las enciclopedias

sin títulos ni cargos

en fin

un poeta de mierda

¿Cuándo mi poesía

será aquello que todos dicen?

MÁS ALLÁ DE LA VENTANA

el mundo

Tentación y locura

De este lado

el abismo que consume

Sangre

saliva

semen

Traga todo

La mediación es necesaria

¡Tradúceme!

¿Qué dice?

Sin poesía

naufraga el alma

Ahogada en sus fluidos

Afuera crecen

la fealdad y la belleza

Forcejean

Adentro

ego y cordura

copulan

hiriéndose las entrañas

Dialéctica

mundos contrapuestos

El poema

¿la síntesis?

UN RETO PARA MIS DEDOS

cojo las puntas,

trenzo la trama -la aprendí del abuelo-,

penetro el vacío,

extraigo la cuerda

que me ata al suelo.

Dos, tres, cinco veces.

Tomo aliento.

Bosquejo el lazo

que anudo firme sobre el zapato.

Repito la faena.

Contemplo mi hazaña.

Tengo seis años.

ITÁLICA

Así te veo

al pulsar la melancolía de tus rincones

la humanidad inclinada

a favor de las desgracias

ESPACIOS AFINES

Tú y yo

extraños en una plaza

a las tres de la tarde

sin sabernos en correspondencia

Entonces el universo se curva

Suscita casualidades

