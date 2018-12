Jorge Rulli

Trigo transgénico esperando ser aprobado en la Argentina: monstruoso… sencillamente monstruoso.

En La Red Rural entrevistan a Leonardo Sarquís, Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires:

En plena campaña electoral, y con la absoluta indiferencia de sus adversarios, un gobierno que no cuenta más que con la tercera parte del electorado como simpatizantes, se animaría a legalizar un trigo transgénico. Hace más de 15 años que las corporaciones en Estados Unidos tienen trigos transgénico , y si no fueron aprobados, fue por causa de las presiones morales del mundo civilizado. Hacer transgénico el trigo sería distorsionar o profanar el símbolo mismo del alimento humano, o sea del Pan… por lo demás imaginemos una Ostia transgénica, en que haya en el trigo que la compone, ADNs de microbios y otros elementos del mundo animal. El mundo se horrorizaría de tal cosa, sin embargo, al hombre de Monsanto en la provincia de Buenos Aires, sólo le interesa saber si Brasil nos compraría ese trigo… Es increíble la irresponsabilidad criminal de una clase dirigente que piensa sólo en enriquecerse en su breve período de vida y se desinteresa absolutamente del destino argentino del de la humanidad y también de su propia propia descendencia. En medio del apocalipsis del cambio climático ya se aprobó una papa transgénica, ahora se atreverían a lanzar un trigo transgénico… Es que nos van probando y saben ya que el resto de la dirigencia es ignorante o indiferente a estos grandes temas, que están sólo en la pequeña lucha electoral que es casi como el juego de la silla… ¿Y la población? La población está hasta el cuello, enajenada por las campañas de abusos y diversidades sexuales… acaso come en los comedores piqueteros lo que le den, o compra en los chinos, lo que menos cueste. El pueblo de San Martín y de Belgrano ha devenido en comedores de milanesas de soja, acompañado de puré de papas transgénicas y ahora tendremos un choripán hecho con pan transgénico y chorizos con una alta proporción de proteína vegetal o sea soja transgénica.

Fuente: La Nota digital

