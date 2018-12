Tres poemas de Irene Gruss

Arturo Borra

jinetes del apocalipsis

No hay lugar para la huida, ángel

del deseo.

Ellos, que dicen que son fantasmas,

siguen haciendo malas artes,

influyen, lo hacen bien,

estorban la huida, ángel

del deseo. Me corrompen.

Adonde fuera, el sol o la lluvia

me perseguirían como un testigo;

adonde me quedara,

ellos,

que dicen que son fantasmas,

mandarían cartas anónimas, desapasionadas

o donde la pasión

ocupa un lugar antiguo, de pacotilla.

Ahora, dicen,

el cielo se resquebraja tanto como

el suelo,

la gente lee libros trágicos,

sueña con llanuras que parecen desiertos.

Ahora, dicen, todo ha terminado.

Y yo quería un lugar,

un toque

de infancia,

una frase verdadera.

Mientras tanto

Yo estuve lavando ropa

mientras mucha gente

desapareció

no porque sí

se escondió

sufrió

hubo golpes

y

ahora no están

no porque sí

y mientras pasaban

sirenas y disparos, ruido seco

yo estuve lavando ropa,

acunando,

cantaba,

y la persiana a oscuras.

Conté con los dedos de mi mano

las veces que tuve, no las que amé.

Las yemas de los dedos

se quedaron mirándome, las líneas

de la mano rieron (¿amé

lo que tuve? ¿Quise decir

quiero un poco

de esto o de aquello,

gané, perdí semejante

generosidad?).

Ahora que me aferro

a lo que tengo -como a un poco

de nada-,

veo líneas que una burla desecha,

y lenta, tiernamente abro

el puño, dejo caer

la arena, vuelvo a tomarla.

Fuente: La Nota digital

