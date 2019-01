Cronograma del Tria

Cronograma del Tría La Paz 2019. Del 17 al 20 de enero.

JUEVES 17/01/2019

19.00 a 21.00 hs Acreditaciones y retiro de kit en Oficina de Turismo Puerto La Paz (Llevar DNI y FICHA DE INSCRIPCIÓN para retirar kit. Sin excepción)

VIERNES 18/01/2019

10.00 a 20.00 hs Acreditaciones y retiro de kit en Oficina de Turismo Puerto de La Paz (Llevar DNI y FICHA DE INSCRIPCIÓN para retirar kit. Sin excepción).

14.00 a 18.30 hs. TRIATLON INFANTIL (*)

21.00 hs. PASTA PARTY en el Salón Polifuncional Municipal – Urquiza y Echagüe

22.00 hs. “MOVIDA PRE TRIATLON”. Comparsas y desfile en Plaza Principal

(*) TRIATLON INFANTIL

8.00 Hs. : Comienzo de Inscripciones Triathlon Internacional Infantil ( en Oficina de Inscripciones – Puerto Local )

12.00 Hs : Cierre Inscripciones Triathlon Internacional Infantil.

13.00 Hs. : Habilitación Área de Transición ( todas las categorías )

14.00 hs.: Categoría 5 / 7 años

14.40 hs. : Categoría 8 / 9 años

15.30 hs. : Categoría 10 / 11 años

16.45 hs. : Categoría 12 / 14 años

17.45 hs. : Finalización competencias de Triathlon Internacional Infantil

18.30 hs. : CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS TRIATHLON INTERNACIONAL INFANTIL – en Puerto Local

SÁBADO 19/01/2019

9.00 Hs.: Habilitación de Área de Transición Age Groups o Categorías / Juveniles / Sprint / MTB

11.30 Hs.: Cierre Área de Transición Age Groups o Categorías / Juveniles / Sprint / MTB / Paratriathlon

14.15 Hs.: Traslado competidores Juveniles/ Sprint / MTB / Paratriathlon rumbo al punto de partida

14.45 Hs. : LARGADA Categoría Juveniles/ Sprint / MTB / Paratriathlon desde Puerto Márquez

15.20 Hs.: Traslado competidores Age Groups rumbo al punto de partida

16.20 Hs.: LARGADA TRIATHLON ESTANDAR (age groups) Varones y Damas desde Paraje Barranca Negra

18.00 hs. : CHARLA TECNICA (Briefing) para TRIATHLETAS ELITE y SUB 23 (Club Social, Calle San Martin 850)

18.10 Hs.: Tiempo estimativo de llegada del primero de los atletas del Triatlon Estandar

20.00 Hs.: Finalización Tiempo Máximo de Competencia Triatlon Estandar

23.00 Hs.: ” GRAN NOCHE DEL TRIATHLON INTERNACIONAL ” – Entrega de Premios – Ceremonia de Coronación de los Campeones- Fuegos Artificiales (en Puerto Local)

DOMINGO 20/01/2019

14 Hs.: Habilitación Transición Elite y SUB23 Varones y Damas

15 hs: Presentación de atletas y traslado al lugar de salida.

15.30 Hs.: LARGADA TRIATHLON INTERNACIONAL – ELITE Y SUB 23 DAMAS.

17.00 Hs.: LARGADA TRIATHLON INTERNACIONAL – ELITE Y SUB 23 VARONES.

16.55 Hs. : Tiempo estimativo de finalización competencia de Elite Damas

18.10 Hs. : Tiempo estimativo de finalización competencia de Elite Varones

19.00 hs. : CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS Elite y Sub 23 (en Puerto Local)

19.45 hs.: CIERRE TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ… nos vemos en el 2020 🙂 🙂

Desde el día 8 al 19 de Enero los atletas podrán asistir de manera gratuita al natatorio municipal.

Horario

8:00-9:00 hs y de 11:00 a 14:00 hs

19:30 a 21:00 hs. #TriaLaPazER — Trialapaz (@trialapazcom) 8 de enero de 2019

