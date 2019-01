Macri está sostenido por los gobernadores peronistas, los sindicalistas y los intendentes del Conurbano

“Tengo un pensamiento: Que este gobierno no puede pasar de abril o mayo, digamos, se salva hasta ahora porque las municipalidades y los gobiernos provinciales tienen plata y la actividad privada se cae a pedazos. Tienen que empezar las clases, no hay plata, ahora, si los sindicatos, los municipales, los gobernadores y los intendentes lo van a sostener, es una teoría, con este nivel de catástrofe, con este nivel de costos, no hace falta ser muy inteligente”, dijo Oscar Mori.

“Esto es una locura, la política de (Mauricio) Macri no sólo destruyó el empleo y ha subido la deuda a niveles inverosímiles pero, esta deuda tiene una ventaja. Si no hubiese capitalizado financieramente las provincias, cosa que se va a caer de agosto en adelante porque la crisis de recaudación va a alcanzar la coparticipación. Las Leliq, en cinco meses creció el 90 por ciento pero es deuda en pesos, es decir, si mañana se levanta y dice que va a cambiar la política, las Leliq se pagan a ocho años al 16 por ciento, cosa que no puede hacer con los dólares y se vuelve al mismo problema de la Argentina, donde no hay quien compre los dólares, salvo que se haga la barbaridad que hizo esta gente de inundar el mercado de pesos”, dijo el ex funcionario provincial a Radio La Voz.

“Que eligió Macri – se preguntó – hacerse socio de esta gente. No creo que haya condiciones para que este gobierno siga, no hay condiciones objetivas, para que este gobierno siga lo van a tener que sostener los gobernadores peronistas y los intendentes del Conurbano bonaerense; ellos van a tratar de llegar a sus elecciones, como por ejemplo (Gustavo) Bordet, con todos los déficit que tiene la Provincia, tiene para pagar los sueldos y como lo he dicho antes, gobierna para 90 mil empleados públicos, 50 mil jubilados y alguno que va y viene”.

“Es un disparate plantear la elección nacional y no soy golpista pero digo que, en este nivel, no hay ninguna posibilidad, de marzo en adelante, que no haya una fuerte movilización popular. Se está viendo de a poco porque es del sector privado; las movilizaciones que conocíamos eran impulsadas por sectores políticos pero, si usted es de Barrios de Pie, del Movimiento Evita, hasta tiene obra social paga, que estos tipos que quedaron sin laburo, no lo tienen, entonces, mientras el gobierno cree que puede apostar a eso para sostener las cosas, está explotando masivamente en otro lugar. El problema es si puede o no comer, y la gente no puede comer”, enfatizó Oscar Horacio Mori.

“El nivel de actividad va cayendo por hora y se va a caer el nivel de recaudación”.

En diálogo con el programa ‘Mano a Mano con la Gente’ sostuvo: “Me da la sensación que Bordet gana, un tipo prolijo, sin demasiado conflicto, paga los sueldos al día que, si no los pagara al día y la Municipalidad de Paraná, esta ciudad estaría prendida fuego. Esto hace un horizonte electoral, no un horizonte económico porque esta Provincia es una carga inmensa para la actividad productiva, los jubilados también porque 30 por ciento de los impuestos provinciales se van en subsidio a las jubilaciones”.

En Paraná, “el peronismo no tiene candidato, dicen que va a tener un candidato que no ha dicho que es candidato – por el vicegobernador Adán Bahl – a lo mejor él tiene un numero o sabe algo que el resto no sabe, lo que sí sabemos es que si va y pierde, se acabó su carrera política”.

“No sé qué va a pasar si el peronismo va dividido en Concordia. En Gualeguaychú, de boca, están con Bordet, al corazón lo tienen en ‘Unidad Ciudadana’. En Paraná, podría ser Bordet – Varisco, no hay otra alternativa. Existe un candidato peronista, está el candidato del peronismo – se preguntó Mori – no está, cuando esté, vemos”.

“Del candidato que se habla, los últimos 14 años estuvo sentado en un escritorio, ha hecho política desde el escritorio, que yo sepa, nunca ha caminado un barrio de Paraná enserio. A ver, estamos a fines de enero y no tenemos un candidato que movilice, que convoque”.

“Quizás hay otra forma de hacer política, hay otra lectura”, razonó el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión.

“Mauricio Macri está complicado, el país está muy complicado, pienso que Macri, más allá de abril o mayo no puede seguir en el gobierno, que Cristina está instalada, está instalada y puede ganar la elección, claro que puede ganar”.

En Entre Ríos, “creo que se complica el peronismo si va dividido, es muy complicado. En Paraná, quien anda en los barrios, quien habla con los dirigentes – preguntó – nadie”.

Anuncios