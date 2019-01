Unidad Ciudadana: tres tiros por un peso

Miriam Cuenca

A poco tiempo del cierre de las alianzas provinciales, el espacio político que lidera a nivel nacional CFK realizó actos y encuentros en Entre Ríos. En Paraná hubo un encuentro con sectores del sindicalismo, CTA y CGT. En Concordia organizaciones de base decidieron ir por fuera del PJ; y en Santa Elena, hubo un acto promovido por Solanas y agrupaciones peronistas locales. Se tensa la cuerda entre Unidad Ciudadana y el PJ Entre Ríos.

PARANÁ

En el predio recreativo del Sindicato de Camioneros -que responde a Hugo Moyano – se juntaron dirigentes y militantes del sindicalismo combativo entrerriano.

Oscar Barbieri, secretario General de Dragado y Balizamiento – CGT Paraná, abrió el acto realizado bajo una copiosa lluvia en la capital provincial: “No nos paró la lluvia porque sabemos que son las lágrimas de cocodrilo de Macri y sus CEOs. La próxima lluvia tiene que ser una lluvia de votos”.

Allí, con representantes de más de 30 sindicatos de todo pelaje, estuvo el diputado Julio Solanas flanqueado por el ex gobernador Pato Urribarri. Y dijo: “Hay que defender los derechos con el cuero, los que le sacan la guita a los que menos tienen son criminales y no podemos permitirlo. Todos los días me piden que asuma la responsabilidad y ésto seguro que lo voy a hacer con todas y con todos”.

¿JUBILADO?

Los mentideros políticos confirman que la fuerza provincial que responde a CFK está resistiendo el apartamiento de El Pato Urribarri de la Presidencia de la Cámara Baja provincial. En su lugar iría Juan Navarro impulsado por la ministra Rosario Romero.

CONCORDIA

Informó Diario El Sol que Unidad Ciudadana Concordia se reunió en la seccional ATE Concordia y ratificó el apoyo a nivel provincial del actual diputado nacional Julio Solanas, quien “hoy representa con coherencia los principios e ideales de su conductora Cristina Fernández de Kirchner”.

“Acompañamos y alentamos al compañero Julio Solanas de aquí en adelante para enfrentar y resistir a los embates del modelo neoliberal que hoy castiga nuestro pueblo, con un proyecto más beneficioso para nuestra Entre Ríos. Destacamos sus fuertes convicciones y compromiso en el Campo Nacional y Popular y su conducta frente a las medidas impuestas desde el Gobierno Nacional, a diferencia del posicionamiento ambiguo de quienes anteponen la gobernabilidad sobre los atropellos y pérdida de derechos en perjuicio del conjunto de los intereses del pueblo”.

SANTA ELENA

Distintos sectores del peronismo de Santa Elena y aliados políticos hicieron un acto este sábado por la tarde en el Club Progreso de Santa Elena; territorio de Dani Rossi y Jorge Barreto. En la juntada departamental, se pudo ver a dirigentes del Movimiento Evita 17 de Octubre de Bovril y Santa Elena, Movimiento “Las Bases” de La Paz, Partido Unidad de Bases, entre otros.

