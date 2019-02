Suplemento Literario Nº 89

Alicia Salinas

Autobiografía

Alicia Salinas nació el 21 de septiembre de 1976 en Rosario, donde reside y trabaja como comunicadora social, periodista y docente. Fue incluida en antologías poéticas locales, nacionales y extranjeras entre 2001 y 2018, entre ellas “Los que siguen”, “Las 40. Poetas santafesinas 1922-1981”, “Veinte años del Festival Internacional de Poesía de Rosario”, “Chazals on a bay trail” y “Somos centelleantes” (fanzine de artistas por el aborto legal). Poemas suyos aparecieron en revistas literarias argentinas, latinoamericanas y europeas. Publicó tres libros de poesía: “La sumergida” (Rosario, 2003; 2ª edición —en formato electrónico—: 2016), “Gallina ciega” (Rosario, 2009) y “Tierra” (Buenos Aires, 2017). Es autora de obras de teatro y piezas breves, algunas de las cuales han sido representadas. Es mujer madre.

Poemas del libro “La sumergida”

(Rosario, 2003, Editorial Los Lanzallamas)

1.

quién sabe alicia ese país

por desaparecida no aparezco

no surjo

insumisa

insurgente

sin sueño

no surjo

entre tu gente insomne

país

canto mi himno

desaparezco

siempre presente mi desaparición

insurrecta

sin rectas ni tangente

alicia despaisada

sin maravilla.

2.

no me celebres

país

no me sepultes

entre tu gente insomne

ahora y en la hora de mi muerte

aparece mi eterna sombra

sin nombre

mujer envase de un fantasma

me escupen los sueños de los vivos

como cascabeles negros de la patria.

6.

yo te acuso, alicia.

llena eres vacía

desapareces

pero no sabes aparecer

llena eres de pecado

pecadora

y difunta

te carcomes

ciudad muerta

país empobrecido

en sombras

ensuciado

en el nombre del padre

aves

aves

y no se sabe quién

asesino con crimen

quién te letra y te carmen

carcomida

ciudad de las ciudades

de las evas

de las que no surgen,

sumergidas.

16.

duelen las uñas de mirarme a los ojos

y me callo anclada

en los lodos malos de la patria

sin plata

ni río

todas las horas que en vano te esperé

país

sin que te quedaras

¿dónde más voy a ir?

me duelen las lenguas

no doy más

no me dan

pido pan

pido paz

me caigo de las nubes

no llego nunca al cielo

hundida en esta desaparición

en esta tierra

que me olvida.

Poemas inéditos

Dorrego

Se necesitan quince hombres para talar un árbol

que perdió algunas ramas durante la tormenta,

—aullido de otoño sin pudor ni freno—.

Ente uniformes verde savia;

sierras, sogas, escaleras;

y gritos de marineros habituados

a aniquilar gigantes de las profundidades,

el jacarandá se desarma y astilla.

La única queja es el desvío del tránsito,

alguien llega tarde

mientras un árbol muere

en la calle Dorrego.

La conspiración y el crimen se traman

frente al poste en que se ha convertido,

ya sin copa ni cabeza.

Una testigo involuntaria

pregunta por la eventualidad de un brote.

Los hombres de verde cortan de cuajo

su esperanza. Otros, con camisas negras,

ríen y hasta parece cantan

sobre los restos de esta lucha

perdida de antemano por el estoico.

Su pecado

fue estremecerse ante una exhalación atroz

que entró a la ciudad desde los campos,

lejos.

Fiebre

Qué rojitud te lleva por los terrenos de calor

a los que no puedo acompañarte, hija.

Quisiera cruzarlos por vos, plantar banderas

del otro lado de las comarcas remotas

y profundas donde habitan monstruos antológicos

pero soy sólo guardiana de tu puerta, esperándote

para cuando puedas volver y reclinarte.

Miraremos la tarde caer desde nuevos parapetos

—ha crecido tanto el jazmín del vecino

que ahora ya es un árbol y no nos deja ver

lo necesario: las aves de regreso a los nidos—.

¡Decenas de alas se mueven al punto

que nos caen plumas inesperadas en la cabeza!

Como siempre te digo y nos reímos:

la naturaleza prodiga regalos. Pero tu ojo

denuncia otros estados, dolor que acuno

en el umbral, esperándote.

El mundo es hoy la cerradura de esta puerta.

