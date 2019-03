La UCR abrió la puerta a Lavagna

“No sería una locura que la UCR apoye a Lavagna”

Federico Storani, dirigente de la UCR, pidió al PRO y la CC unas PASO con Martín Lousteau a la cabeza aunque no descartó apoyar a otro candidato de no concretarse ese pedido.

“Cambiemos fue una coalición exitosa en la elección pero no lo es a nivel gobierno. No hay ámbitos de debate de políticas públicas, no ha ocurrido. Si no es así, no tiene sentido que nosotros seamos responsables de las políticas del PRO”, planteó Freddy Storani en radio Futurock.

Fuente: La Nota digital