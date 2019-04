“El gobierno de Macri es neocolonial”

“El gobierno de Macri no es neoliberal, es neocolonial”.

La llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina significó un rotundo cambio de rumbo en la forma de encarar la Cuestión Malvinas.

Para profundizar el análisis sobre la Cuestión Malvinas, y a modo de reflexión sobre las políticas del actual gobierno a pocos meses de su conclusión, L`Ombelico del Mondo dialogó con Alicia Castro, que entre sus actividades más destacadas se desempeñó como diputada nacional (1997-2005) y como embajadora de Argentina en Venezuela (2006-2011) y en el Reino Unido (2012-2015). Castro analizó la política del gobierno de Macri hacia la Cuestión Malvinas, la situación actual en Venezuela y también brindó detalles acerca de su presente político.

–¿Cómo ha dejado durante su paso la Embajada argentina la relación con el Reino Unido? ¿Y cómo la ve ahora?

–Ha habido un retroceso enorme en estos tres años con respecto a la Cuestión Malvinas. Para que no parezca una cosa opinable sino para darles datos concretos, quiero recordar que el 13 de septiembre del 2016 se firmó un acuerdo entre Argentina y el Reino Unido, que es conocido como el “Acuerdo Foradori-Duncan” por los nombres de los dos vicecancilleres firmantes, donde el Estado argentino se comprometió a remover todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, en particular en lo referente a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Quiere decir que el gobierno firmó que se compromete a desmantelar todas las medidas jurídicas, legales y administrativas que han sido tomadas –a lo largo de la historia– para proteger a nuestros recursos naturales; por ejemplo, la ley de hidrocarburos, particularmente la reforma a la ley que se hizo en el 2013, que establece sanciones penales para quienes exploren petróleo en Malvinas y, también, la limitación de hacerlo no solo en Argentina sino que se coordinaron acciones con el Mercosur para que no pudieran hacer explotaciones o recalar en sus puertos quienes estuvieran explorando petróleo en Malvinas.

