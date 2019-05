Estrenan documental sobre Calveyra

Mario Villagra estrena en París su película sobre el poeta Arnaldo Calveyra.

“Támdem”, la productora que integra Villagra, ya ha producido documentales sobre Marta Zamarripa y Miguel Ángel Federik que integran la serie “Su móvil, nuestro móvil”. Ahora está en París y estrena este lunes 6 de mayo “Tras sus huellas” un documental de 40 minutos donde cuenta el recorrido de vida y la obra del poeta entre Argentina y Francia. Cabe recordar que Calveyra nació en Mansilla en 1929.

Mario Daniel Villagra Segovia (Villaguay, 1987) estudió la licenciatura en Comunicación Social con Mención en Educación. Fue durante un tiempo miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos y actualmente colabora con diferentes medios radiales, impresos y digitales. Más información de Villagra puede encontrarse en su blog y en una entrevista realizada por Radio Francia Internacional.

ARNALDO CALVEYRA, SUR SES TRACES

VIE ET ŒUVRE D’UN ÉCRIVAIN

06 MAI 2019 À 21H

Projection du film de Mario Daniel Villagra, 40min, VO sous titrée

À l’aube de sa deuxième décennie, le XXIe siècle garde les traces d’écrivains qui nous relient directement avec la littérature du XXe siècle et qui donnent vie au mythe de l’écrivain argentin en France. Le réalisateur a documenté le parcours d’Arnaldo Calveyra, qui vécut 56 ans en France, jusqu’à son décès en 2015. Poète, dramaturge, il se rendit en France pour la première fois en 1959, pour y revenir un an après grâce à une bourse et s’y installer définitivement. Distingué comme Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (1986) et Officier des Arts et des Lettres (1992), il a publié plus de 20 ouvrages, dans les langues espagnole et française, de roman à essai, de théâtre à poésie.

Fuente: La Nota digital