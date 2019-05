Pichetto quiere ser Vice de Lavagna

M. C.

“Sería un honor”, admitió el Senador peronista en una entrevista radial.

Luego de la presentación de CFK en la Feria Internacional del libro, se avivó el fuego en la interna del PJ.

El senador peronista dijo por FM Cultura que “sería un honor ser el compañero de fórmula de Lavagna y si hablamos de experiencia, la tengo. Pero no está definido eso, y hay que respetar a los otros compañeros, que son figuras jóvenes y tienen ambiciones”.

Pichetto también apuntó que “lo que no se puede es dejar afuera a figuras como Massa y Urtubey. Con ellos hay que acordar cuál es el método para que no se vayan, y no sientan que no hubo posibilidad de participar porque eso sería un error”.

Fuente: La Nota digital