Ramos Padilla habló del espionaje ilegal en Santa Fe

El juez federal de Dolores explicó cómo se inició la causa por Espionaje. Aclaró que, además del caso particular del empresario Etchebes que la inició, y a partir del mismo, se abrieron otros 30 que involucran servicios penitenciarios y de inteligencia, dirigentes y hasta embajadas.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla habló por primera vez de la causa en la que investiga posible espionaje ilegal y extorsiones, en las que está implicado el rebelde fiscal Carlos Stornelli.

“Por más que me quieran vincular con un sector o con otro, me tengo que atener a las pruebas, y pocas veces he encontrado tanta prueba como en este expediente”, aseguró el magistrado en diálogo con el canal TN en las puerta de su juzgado. Mencionó, en el diálogo, las actividades en la provincia de Santa Fe que, se sospecha, pudieron tener el objetivo de enlodar al gobierno del Frente Progresista.

EMBAJADAS

“Acá se presentó el 28 de enero una denuncia muy grave, que era una extorsión en curso. Frente a esto, donde hay riesgo para la vida y exigencia de dinero, tenía que actuar. Intervine los teléfonos. Descubrimos otras operaciones que llevaba adelante el señor D’Alessio, como plantar drogas, contactos con el servicio penitenciario y, a partir del 6 de febrero, que se hace el allanamiento, el objeto procesal de la causa varía sustancialmente porque encontramos armas de altísimo nivel, cámaras espías, drones, documentos de inteligencia con sello de la embajada de Estados Unidos e Israel”.