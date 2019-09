Inteligencia artificial, armas y ética

Últimamente grandes empresas de tecnología como Google o Microsoft han tenido conflictos con sus trabajadores por querer aplicar sus conocimientos en I.A. al campo militar.



Parece que hay una corriente en contra de dotar a las armas de inteligencia.

Por otro lado el Pentágono dice que necesita desarrollar ese tipo de armas para poder defenderse de países con menos escrúpulos que si las desarrollen.

Actualmente la mayoría aceptamos que el uso de armas en defensa propia es legítimo y ético. Siempre y cuando se haga un uso proporcionado de las mismas. Incluso se acepta tomar represalias en respuesta a ataques siempre que se evite afectar a inocentes. ¿Quién se podría negar a ayudar a defender a tu país? Y aunque no sea patriota. ¿Quién se niega a defender a sus vecinos?. Creo que nadie, el problema es confiar en que el gobierno de tu país no va a usar las armas de forma poco ética.

Realmente las armas inteligentes hace muchos años que existen y se emplean. Quizás el caso más conocido sean los sistemas de guiado para que las armas alcancen su blanco. Siempre se ha defendido que su mejora reducirá los daños colaterales. Sin embargo en su origen estos sistemas servían para lo contrario.

Mejores armas y tratados internacionales

Los sistemas de guía nacieron en la segunda guerra mundial con los cohetes alemanes. Que un cohete llegase solo hasta su objetivo cuando hasta a los pilotos de los bombarderos les costaba localizar los objetivos fue todo un reto. Los primeros sistemas de guía eran poco más que cronómetros que pasado cierto tiempo de vuelo cortaban el flujo de combustible a los motores para que el cohete se precipitara sobre su objetivo. Con objetivos del tamaño de Londres era posible, pero no fácil, acertar. Derribar un solo bloque de edificios en una ciudad era imposible. Pero Londres no se bombardeaba para alcanzar objetivos militares se bombardeaba para desmoralizar a la población. Cohetes más precisos no eran la solución. La solución ha sido los Convenios de Ginebra. Es decir llegar al acuerdo entre naciones de unas reglas humanitarias que hay que respetar en los conflictos armados. Muchas armas como las químicas, bacteriológicas, lanzallamas, napal, minas antipersona, bombas de racimo,… Se han prohibido, gracias a acuerdos internacionales y por razones humanitarias, no por motivos tecnológicos.

Por tanto, la mejora de las armas no trajo consigo una reducción del número de civiles muertos. Lo tratados internacionales es lo que los ha traído y aun así sigue habiendo gran cantidad de “daños colaterales”. La idea es que si un país incumple esos acuerdos podrá ser sancionado por el resto de los países. Para ello es necesario que exista un equilibrio de fuerzas ya que en el momento que un país supere en fuerzas al resto de países juntos podría hacer lo que quisiera….¿O no?. No. Aunque un ejercito sea muy superior a otro toda lucha tiene un coste. Puede que seas más fuerte que tú rival pero no vas a usar la fuerza con él porque aunque ganes algún golpe vas a recibir y nunca es agradable. Además de que tiene un coste en imagen, nadie quiere tratar con alguien violento. Para los países es parecido solo que muchos más complicado. Tienen que cuidar la imagen exterior pero también hacia los propios ciudadanos. Igualmente una guerra tiene dos tipos de costes, económico y en vidas de los soldados enviados a combatir. Los ciudadanos no se toman nada bien la muerte de los propios soldados.

Reducir los costes de la guerra

La inteligencia artificial permite hacer armas baratas y precisas. Pero también sustituir a los soldados. Esto permite reducir el coste de la guerra, al menos en vidas de soldados. De primeras puede parecer una ventaja, pero tiene una pega. Al reducir lo que a un país le cuesta la guerra es más fácil es que decida comenzar una, aunque sean guerras “baratas” en vidas no parece que sea una buena idea dirigirse hacia un mundo donde sea más fácil mandar a máquinas a destruirse entre ellas que sentarse a negociar.

Además nos podemos plantear si el ideal de una guerra donde no mueran soldados es una guerra sin víctimas. Los daños colaterales no siempre son causados por ataques directos. La población también sufre por los daños a las infraestructuras (electricicidad, agua, luz, comunicaciones, carreteras, …). Por lo que la idea de una guerra sin bajas es cuestionable y la única lucha sin muertes es la que se da en las mesas de negociación.

Carrera armamentística

Con tecnologías como la inteligencia artificial con un desarrollo tan rápido se corre el riesgo de entrar en una absurda carrera armamentística donde cada arma queda desfasada antes de entrar en uso. Espionaje, desconfianza, dudas de lo que habrán desarrollado los demás, pruebas de fuerza para demostrar lo que tú eres capaz pero sin mostrar todas tus cartas, faroles,…. El peligro de todo esto es la mala imagen que da del campo de la I.A. y esto puede repercutir en los futuros investigadores que decidan dedicarse a investigar otras cosas.

El secretismo retrasa el desarrollo

La investigaciones militares están rodeadas de un gran secretismo. Por lo que se corre el riesgo que los resultados y avances que ellos obtengan queden clasificados y no aporten a la comunidad. Si no que se lo pregunten a Clifford Cocks que creo un sistema de cifrado de clave asimétrica en 1973 pero que el gobierno británico mantuvo en secreto hasta 1997. Lo irónico de todo esto es que ese sistema fue reinventado en 1977 de forma independiente dando lugar al hoy conocido como “algoritmo RSA”. En apenas 4 años su “sistema de cifrado secreto” podía ser usado por cualquiera. Y es que en el mundo actual con tanta gente cualificada es difícil que ningún gobierno o empresa desarrolle algo que nadie más este a punto desarrollar. La única manera que tiene un gobierno de proteger sus “armas secretas” es crear leyes que limiten el desarrollo de ciertos campos fuera del ámbito militar. Estados Unidos ha llegado a tener leyes muy estrictas sobre tecnologías para cifrar datos.

En la lista de afectados por este secretismo y prohibiciones podemos encontrar: la colaboración entre países, las universidades y sus investigadores, las empresas privadas, y los proyectos de software libre….casi nada.

I.A. tomando decisiones éticas

Las decisiones que tiene que tomar el ejercito no siempre son fáciles. De hecho puede que no haya solución buena. ¿Bombardear un campamento enemigo donde puede haber civiles pero que evitara una batalla más cruenta en un territorio más poblado? ¿Y si solo reduce el número de bajas de tus soldados? ¿Unos pocos civiles para evitar la muerte de miles de tus soldados?. ¿Cuantos daños colaterales son aceptables en un bombardeo?. Si hacemos máquinas inteligentes con la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte han de ser capaces de lidiar con semejantes decisiones. Lo mínimo que ha de ser capaz es de saber a quien puede y a quien no puede disparar. O casos mas complejos como cuando un enemigo se ha rendido o esta herido. Un arma inteligente debe de respetar los tratados internacionales.

El ser humano no es perfecto. Son famosos muchos abusos de soldados a prisioneros. Sin embargo una I.A. dotada de una ética que le prohibiese comerte esos abusos nunca los cometería. ¿No podemos hacer armas dotadas de ética? Es difícil. Para empezar desde el punto de vista de todo ejercito ellos son los buenos. Las “hordas malvadas” existen en las películas, todos los soldados son personas con una vida, amigos y familia. Luchando por lo que creen que es lo correcto o por lo menos por lo que su país cree que es correcto. Incluso es posible que cada bando tenga parte de razón. A una guerra rara vez se llega de un día para otro, suele ser causa de una escalada de tensiones y de agresiones que termina en un conflicto entre bandos. Posiblemente la postura ética de “la violencia solo esta permitida en defensa propia” sea la más adecuada, pero difícilmente un ejercito va comprar un arma con esa forma de pensar. Sin embargo un arma inteligente que no tenga ningún tipo de limite ético seria poco más que una picadora de carne.

El peligro de que se vuelvan en nuestra contra

Quizás sea el caso menos probable, pero si dotamos a un arma de la capacidad de matar, debemos asegurarnos de que no la va a usar contra los seres humanos de forma indiscriminada. No podemos permitir que mate soldados, civiles, sanitarios, periodistas y cualquier cosa que se parezca a un ser humano. Asi que la ética de la I.A. actúa, ademas de como extensión de nuestra propia ética, como mecanismo de seguridad.

Una I.A. puede volverse en contra nuestra no solo por que alcance un nivel de consciencia tal que le permita “volverse contra sus creadores”, también esta expuesta a problemas técnicos (averias, bugs, daños) y “hackeos” desde el otro bando. Este escenario es más probable y en el caso de un ejercito con gran dependencia de este tipo de armas puede ser un desastre.

Sin embargo el escenario más probable por el que un arma puede acabar siendo usada contra los soldados del país que la desarrollo. Su comercialización. La venta de armas mueve decenas de miles de millones de euros anuales. Es una cantidad muy jugosa como para no comercializar las innovaciones. Es cierto que se trata de limitar a que países se venden, pero al final cuando un arma se introduce en el mercado resulta difícil que no acabe en manos de aquellos países que tengan dinero para comprarlas.

Derecho a la defensa

Los países tienen el derecho y la necesidad de poder defenderse. Eso impulsa la carrera armamentística de fabricar armas antes de que lo haga el enemigo. Sin embargo no es del todo cierto. No hace falta tener las mismas armas para defenderte del enemigo. De las armas químicas o biológicas no te proteges con más armas químicas o biológicas si no mejorando los tratamientos. La defensa legitima la investigación en todo tipo de armas “para defendernos de ellas”. Pero conocer cómo funcionan no quiere decir que se desarrollen. Precisamente para evitar eso entran de nuevo los tratados internacionales que vigilen que el resto de países no las fabriquen.

Los programadores y las armas

¿Puede un trabajador quejarse de que su trabajo se use en armas?. En un mundo ideal un trabajador tiene derecho a tener cierto control ético sobre su trabajo y más cuando es un trabajo creativo. en un mundo menos ideal y más real se entabla un “tira y afloja” con la empresa y dependerá de la fuerza que tenga cada uno. La mayor amenaza que tiene un trabajador es dimitir si la empresa sigue adelante. Nadie puede discutir el derecho de un trabajador a dimitir e irse si no le gusta lo que hace. En un área tan competitiva y necesitada de expertos como la inteligencia artificial el riesgo de causar descontento entre tus trabajadores y que una cantidad apreciable de ellos te abandonen por la competencia puede causar más costes que el beneficio que te reporte un proyecto militar, que además te va a producir mala imagen pública.

Conclusiones

El control de las armas ha de realizarse a través de tratados internacionales, la presión pública y la ética profesional.

La militarización de un campo puede entorpecer su desarrollo y dañar su imagen.

Mejores armas y más baratas no significan menos víctimas, ni guerras más humanas significa que sea más “barato” entrar en una guerra.

