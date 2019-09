El Agua, líquido vital

L. W.

Consejos para cuidar el agua y usarla con conciencia.

Hoy en día, el derroche de agua ha dejado de ser únicamente una preocupación relacionada con la preservación del medio ambiente, para convertirse en una problemática económica, dado que las tarifas de este servicio han aumentado de manera considerable. No obstante, numerosas familias aún no se han concientizado acerca de los cuidados que pueden implementarse para reducir el consumo de este bien tan preciado. Es por eso que a continuación presentamos algunos consejos prácticos para ahorrar agua de manera cotidiana.

1) Electrodomésticos

Es sumamente importante que utilicemos electrodomésticos con la etiqueta A+, A++ o A+++ -especialmente lavarropas y lavavajillas-, dado que este tipo de aparatos pueden ayudar a ahorrar un 50% de agua gracias a sus sistemas económicos. Si bien estos electrodomésticos suelen ser los más caros, se consiguen con buenos descuentos durante el Cyber Monday Argentina.

2) Baño

El baño es uno de los lugares de la casa en los que más agua se consume. En este sentido, lo más recomendable es no malgastarla tomándose largos baños en la bañera, sino realizar duchas rápidas. Asimismo, cuando nos lavemos los dientes o nos afeitemos, debemos prestar atención y no dejar el grifo abierto mientras no lo estemos utilizando; con esta sencilla práctica podemos ahorrar hasta 30 litros de agua por persona cada día.

3) Riego

En general, cuando regamos las plantas, solemos pasar un largo rato con la canilla abierta. Para evitar este derroche desmedido, es aconsejable idear algún sistema de acopio de agua de lluvia, y luego utilizarla para regar. Otra forma de racionalizar esta actividad consiste en establecer sistemas de riego por goteo.

4) Fugas

Es fundamental prestar atención a las posibles fugas de agua en el baño y en la cocina; para ello, es necesario revisar periódicamente la grifería y los elementos urinarios, ya que con el uso pueden generarse pequeñas fugas.

5) Grifería termostática

Una buena opción para disminuir el consumo de agua, consiste en instalar grifería termostática o electrónica tanto en la cocina como en el baño; estos sistemas ayudan a racionalizar en gran medida el uso de agua, ya que posibilitan su regulación.

6) Aireadores o reductores

Además de la grifería termostática, tenemos la posibilidad de colocar aireadores o reductores del caudal en los grifos, los cuales contribuirán a una reducción importante en el gasto diario de agua.

7) Cocina

Tal como lo hemos mencionado en el caso del baño, en la cocina también es preciso tener ciertos cuidados para evitar el derroche de agua, especialmente a la hora de lavar los platos. De acuerdo con esto, sugerimos mantener el grifo cerrado mientras estamos enjabonando la vajilla, y abrirlo únicamente cuando necesitemos enjuagar.

Fuente: La Nota digital