Jorge Sappia, el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, dijo: “Los radicales no deben votarlo a Macri, no deben estar en alianza con Cambiemos ni con el PRO”.

“Creo que Macri no representa al radicalismo, no lo representó nunca y se ocupó, personalmente, de que el radicalismo no tuviera participaciones en esa coalición electoral, que nunca fue coalición de Gobierno. Hubo una conducción radical que se sometió a ese pedido del presidente, y el resultado es que el partido radical ha perdido visibilidad en el país”.