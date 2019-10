Trabajadores del COPNAF retomaron las medidas y realizarán una marcha.

Los trabajadores del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia – COPNAF solicitan un régimen especial que les permita obtener un resarcimiento por el trabajo riesgoso que realizan. Debe contemplar una jubilación especial y una retribución salarial. Sobre este último punto, habían solicitado un adicional específico. A mediados de septiembre recibieron una propuesta de parte del Ministerio de Economía. La analizaron en Plenario provincial y decidieron no aceptarla. En cambio, presentaron una contrapropuesta.

Indica la Agencia APF que desde la cartera que conduce Hugo Ballay les respondieron que la oferta ya presentada era inamovible. “Nos hicieron saber que esa era la única propuesta que iban a hacernos. A partir de ahí los compañeros y compañeras resolvieron continuar con las medidas”, explicó Pedro Zuchuat, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado – ATE.

Por eso los empleados, en una asamblea que realizaron la semana pasada, decidieron retomar las medidas de acción. “Definieron hacer tres horas de retención de servicio los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de octubre, con asamblea en el organismo central, ubicado en calle Corrientes y Uruguay. Y para el viernes tienen previsto realizar una movilización”.

Ese día se firmará un convenio entre la Universidad Nacional de Entre Ríos – UNER y el COPNAF. Los trabajadores “van a intentar darle visibilidad allí a la situación que están pasando”.

Luego remarcó que “la única forma de salir del conflicto es con diálogo, no hay otra posibilidad. Si radicalizamos las posiciones, el conflicto no sólo va a seguir, sino que se va a agravar. La idea es ver como salimos del conflicto, pero eso ya pasa por la determinación del Ejecutivo, de la patronal”. Comentó también que el diálogo no está cortado, ya que “se dieron algunas reuniones informales con algunos directivos del organismo”.

“Lo que queremos es que este conflicto se destrabe, para luego empezar a trabajar en la modificación de la ley, para que el organismo pueda tener un régimen especial. Porque al no estar en la ley la posibilidad, es complejo implementar un adicional nuevo”.

